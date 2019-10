Georgsmarienhütte. Der kostenlose Musik-Trip ist seit der Premiere 2011 in GMHütte ein Ausgeh-Favorit: Zum neunten Mal laden lokale Gastro-Betreiber am dritten Samstag im Oktober wieder zur Kneipentour. Diesmal gibt es an acht Orten von 20 bis 24 Uhr Live-Unterhaltung mit eingängigen Rock- und Pop-Klängen.

Die "Wirte in GMHütte"-Kooperation hat mit der auf musikalische Vielfalt setzenden Kneipentour ein Publikums-Highlight etabliert. Das Angebot hat bisher jedesmal für volle Lokale bis weit nach Mitternacht gesorgt.

Vier neue Bands im Stimmungseinsatz

Das Erfolgsrezept: Ein Musik-Paket, das diesmal an acht Kneipentour-Orten in Zusammenarbeit mit der Stadt präsentiert wird und so gut wie alles abdeckt, was als "Mainstream"-Klänge bezeichnet wird. Auch in diesem Jahr steht der Abend am dritten Samstag im Oktober wieder im Zeichen von Cover-Bands und eingängigem Rock- und Pop-Sound. Kolpinghaus-Chef Josef Krapp: "Die Mischung stimmt, wie die Resonanz an allen Standorten zeigt."

Es gibt im Vergleich zum Vorjahr einen Stopp weniger, da für die Bistrothek "Filou" (Ex-Apfelbaum) derzeit ein neuer Pächter gesucht wird. Aber der Vielfalt des Angebots tut das keinen Abbruch: In vier Gaststätten wird dabei eine Premiere geboten. So steht in der Heideschänke Rolf am Harderberg das "Akustik Helden Duo" für eine "Unplugged Party", im Hotel Waldesruh decken "Stageminister" das Spektrum von Rock und Pop bis Boulevard ab, in "Café und Bar Kasinopark" sind neben den Haus-Favoriten "Shades of Rock" erstmals die auf poppigen Funk und Soul spezialisierten "Groove Center" im Unterhaltungseinsatz, und in der Klosterschänke geben "Quiet Storm The Rockband" mit Ohrwürmern der 70er und 80er Vollgas.

Auf bewährte Stimmungsgaranten setzen das Tor III, wo "Fats Meier Revival" mit Alternativ-Erfolgen von The Clash oder New Model Army einheizen, das Brauhaus Dröge im Hakeneschfeld, das mit "Thirty Toes" wieder Abfeier-Wünsche wahr werden lassen will, die Gaststätte Gildehaus im Oeseder Zentrum, wo das Duo "Fearless" im Stil der 80er und 90er rockt, sowie das Kolpinghaus in Alt-GMHütte mit den Cover-Spezialisten "Hangover", die einen Mix aus Hits und Klassikern bieten.

Die acht Wirte und Astrid Kämmer vom Kulturbüro der Stadt hoffen, dass eine Serie auch in diesem Jahr hält: Bisher hat seit der Premiere 2011 noch keine Kneipentour bei Regenwetter statt gefunden, sondern in der Regel bei spätsommerlichen Außentemperaturen. Die Mitarbeiterin der Kultur-Stabsstelle im Rathaus: "Wir hoffen, dass sich der dritte Samstag im Oktober auch diesmal von seiner besten Seite präsentiert."

Vier Busse sorgen für kostenlosen Transfer

Kneipentour GMHütte, Samstag, 19. Oktober: Einlass in den zehn Lokalen ab 19 Uhr, Beginn des Musikprogramms ab 20 Uhr, kostenloser Bustransfer zwischen den Kneipen-Standorten von 19 bis 2 Uhr in der Nacht. Der Busfahrplan kann in Kürze auf der Internetseite der Stadt Georgsmarienhütte unter www.georgsmarienhuette.de runtergeladen werden. Eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr: Aufgrund der Verkehrssituation auf der Klöcknerstraße wird ein gemeinsamer Haltepunkt für Kolpinghaus und Kasino an der Ulmenstraße (Nähe Combi) eingerichtet.