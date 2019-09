Georgsmarienhütte. Diesmal spielte das Wetter mit, zumindest bis zum Montag: Wohl deutlich mehr Besucher als am verregneten Kirmeswochenende des vergangenen Jahres kamen diesmal nach Oesede. Auch der Neustart des Festzeltes scheint glückt. Die Kehrseite des fröhlichen Kirmeswochenendes: Neben den üblichen Rangeleien gab es diesmal eine schwere Körperverletzung.

