Georgsmarienhütte. In einem dreiteiligen Programm haben die Hagener Autorinnen Annika Berelsmann und Amelie Pohlmann ihre Zuhörer mitgenommen und gezeigt, wie nahe Schöpfung und Zerstörung häufig beieinander liegen.

Lediglich die Bühne erstrahlt in hellem Licht. Rechts und links sind an den holzgetäfelten Wänden Gemälde erkennbar, mittendrin ein erwartungsfrohes Publikum auf Polsterstühlen, gruppiert um kleine Tische. Aufmerksam hören sie zu, als die beiden Hagener Autorinnen Annika Berelsmann (28) und Amelie Pohlmann (21) zum Mikrofon greifen. “Wir beschäftigen uns nicht mit dem ersten Teil der Bibel“, erklärt Berelsmann gleich zu Beginn und fügt hinzu, dass sich ihre neue musikalische Lesung über das Thema `Schöpfung´ vielmehr mit der Frage auseinandersetzt, was ein einzelner Mensch so alles in seinem Leben kreieren, aber auch zerstören kann.

Herzerwärmende Tiefsinnlichkeiten

Poetische Kurzgeschichten, dazwischen kleine Gedichte: harmlos witzig, mal mit, mal ohne Reim. Skurrile Wortspiele, herzerwärmende Tiefsinnlichkeiten und gelegentlich auch Banales. Manches abstrakt, manches persönlich erlebt. So wie die von Pohlmann in Prosa verfassten Beobachtungen, die entstanden sind, als sie abends mit dem Fahrrad durch die Heimat gefahren ist. „Auf Wegen, die man tagtäglich fährt, sind die Gedanken schon mal woanders“, sagt die 21-jährige Germanistikstudentin und berichtet in ihrem Werk "Sta(d)tt Himmel" davon, wie der Mensch dem Mond das Licht und der Nacht ihre dunkle Tintenfarbe nimmt.

Beide Autorinnen haben ein Auge für die Kleinigkeiten und Details des Lebens. Berelsmann liest in bewundernswerter Weise ihre eher abstrakteren Werke, fesselt das Publikum. „In die Texte kann man sich wunderbar hineinfühlen und fallen lassen, kommt runter vom Alltag“, sind Angela und Mathias Broxtermann aus Georgsmarienhütte begeistert.

Musik zur Auflockerung

Zur Auflockerung greifen Berelsmann und Pohlmann immer wieder zur Gitarre und zum E-Piano. Mit kurzweiliger Zwischenmoderation zur Entstehungsgeschichte der einzelnen Werke verbinden sie ihre Prosa mit einer Musikauswahl, für die sie sehr viel Gespür entwickeln. Egal ob Rockballade, Musicalsong oder Kinderlied: „Die Lieder sind verbal und gesanglich sehr überzeugend“, befindet eine 70-jährige Bad Iburgerin und spendet Applaus.

„Das ist Kleinkunst – das ist toll“, sagt Robin Morrison vom Freundeskreis Museum Villa Stahmer. Der vor eineinhalb Jahren gegründete Verein ergänzt mit seinem breitgefächerten Kulturspektrum aus Konzerten, Lesungen und Theater das städtische Programm des Museums. „Bislang bieten wir eine Veranstaltung pro Monat, doch das wollen wir ausbauen, denn die Besuchertendenz ist steigend.“

Emotional angesprochen

Die beiden Autorinnen konnte Morrison schon Anfang des Jahres für eine Lesung gewinnen. Damals interpretierten Berelsmann und Pohlmann noch `Wandel.Veränderung.Neuanfang´ in allen möglichen Richtungen. Nach mehreren Monaten des Schreibens bis zur finalen Fassung präsentierten sie an diesem Septemberabend den knapp 50 Zuhörern in einer Clubatmosphäre 15 unabhängig voneinander geschriebene Texte zum Thema Schöpfung, die alle Emotionen ansprechen.