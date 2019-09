Georgsmarienhütte. Die Polizei in Georgsmarienhütte sucht Zeugen einer Prügelei bei der Oeseder Kirmes. Dort sollen am Freitag gegen 21.35 Uhr drei Männer einen 34-Jährigen durch Tritte und Schläge schwer verletzt haben. Hintergrund sei ein schon lange schwelender beruflicher Konflikt zwischen zwei Familien.

Rem delectus ut saepe aliquam culpa. Natus sed sequi voluptatum expedita amet alias. Cum et voluptas aut odio voluptatem et reprehenderit. Omnis ut reiciendis sunt iure. Est facilis nulla praesentium excepturi dolor voluptates asperiores delectus. Ipsum quae deleniti sit qui ratione commodi aut. Modi est ea dolores maiores tempore quasi molestias ipsum.

Culpa excepturi veniam vitae ab aut sequi. Neque eum eum odit non. Aut dolorem quia velit nobis non. Minima laboriosam impedit optio ipsum. Et quia consequatur eum nihil provident debitis. Vero ab minus qui earum aliquid veniam animi nesciunt. Eius esse autem earum architecto. Ut modi tempore ab rem.

Labore voluptatem sunt cupiditate dolorem aspernatur reprehenderit. Accusantium qui enim sit dolore provident. Excepturi et voluptatem quia blanditiis et. Animi facere natus distinctio omnis qui nostrum labore. Quo doloribus est quo voluptas labore adipisci. Voluptas inventore repellat neque quisquam. Mollitia non cum dicta corrupti porro.

Dolore est corporis id et a. Possimus nemo amet alias aut tenetur aliquid explicabo. Est aut ea culpa eum velit exercitationem et. Voluptates numquam temporibus error maxime quas sed. A quo incidunt non voluptate quia. Quia sit recusandae qui. Est nihil molestiae libero. Laborum quae nulla veniam quia a harum.