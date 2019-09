Georgsmarienhütte. Applaus schon zu Beginn, Mitklatschen bei den musikalischen Beiträgen und am Ende hat der ganze Saal beim abschließenden Song gestanden: Eine solche Stimmung wie Donnerstagabend hat es in den 21 Jahren, in denen der Stadtgeburtstag inzwischen im Zeichen des ehrenamtlichen Engagements im GMHütte begangen wird und bei dem diesmal Personen aus dem Bereich Kunst und Kultur ausgezeichnet worden sind, im Rathaus noch nicht gegeben.

Seit der Stadtwerdung am 19.September 1970 findet an diesem Datum jeweils eine Feierstunde aus Anlass des Zusammenschlusses von sechs Gemeinde zu Georgsmarienhütte statt. 2019 ist jetzt das erste Mal gewesen, dass hier mit der Ehrung von unentgeltlich tätigen Verantwortlichen und Aktiven der Kunst- und Kulturstiftung, der Kunstschule Paletti und der Waldbühne die Breite des Kunst- und Kultur-Angebots in der Hüttenstadt in den Mittelpunkt gerückt wurde.

Kultur kein "Schmiermittel"

Es hat in diesem Jahr noch eine weitere Premiere gegeben: Erstmals nahm GMHüttes neue Bürgermeisterin Dagmar Bahlo, die am 1. Juni das Amt als Nachfolgerin von Ansgar Pohlmann angetreten hat, die Auszeichnungen vorgenommen. Auch Helmuth Köhnke, der bis 2018 zehn Jahre lang erster Ehrenamtslotse der Stadt gewesen ist, zählte zu den Geehrten. Der 76-Jährige, der sich als stellvertretender Beiratsvorsitzender der "Hilfe für Petra und andere"-Stiftung oder als Organisator des Senioren-Kinos im Rathaus weiter für die gute Sache engagiert, erhielt den Ehrenring der Stadt.

Bahlo stellte in ihrer Begrüßung vor mehr als 250 geladenen Gästen die besonderen Seiten des Ehrenamts heraus: "Ehrenamt ist Ausdruck von Vielfalt, Lebensfreude, von Selbstverwirklichung und von Selbstlosigkeit sowie von Hingabe." Manchmal sei Ehrenamt aber auch Stress.

Eine Veranstaltung wie den Stadtgeburtstag bezeichnete sie als wichtig, um "Dank und Anerkennung" zum Ausdruck zu bringen: "Insbesondere für diejenigen, die vermehrt im Hintergrund stehen, ist dies eine motivierende und zugleich bestätigende Geste für das geleistete Engagement."

Die Festansprache hielt diesmal Ralf Waldschmidt, der seit neun Jahren Intendant und Geschäftsführer des Theaters Osnabrück ist. Er ging unter dem Thema "Kultur für alle – und für uns!" auf die Veränderungen ein, die es seit den 80 er Jahren in der öffentlichen Diskussion gegeben hat. Damals habe der Frankfurter Kulturstadtrat und Kulturpolitiker Hilmar Hoffmann mit seinem Buch "Kultur für alle – Perspektiven und Modelle" wichtige Impulse gegeben, und es sei parteiübergreifend Konsens gewesen, allen Bürgern hier Teilhabe zu ermöglichen und Schranken abzubauen.

Heute habe sich die Gesellschaft verändert. Kultur müsse sich rechtfertigen und werde zum Beispiel vom heutigen Frankfurter Oberbürgemeister Peter Feldmann als "Schmiermittel der sozialen Infrastruktur" bezeichnet. Dem komme die Kultur auch nach, führte Waldschmidt aus, dass nach einer Untersuchung jeder Euro, der in diesem Bereich ausgegeben werde, doppelt wieder an den Standort zurückfließe, aber Kultur sei mehr. Waldschmidt: "Kultur für alle heißt heute nicht mehr nur, dass die Institutionen sich öffnen, sondern dass wir alle zu Trägern und Akteuren der Kultur werden."

Der Vorsitzende der Kunst- und Kulturstiftung, Klaus Seifert, hielt am Ende die kurze Dankesrede der Geehrten. Er zitierte den römischen Philosophen Cicero: "Ehre ist der Lohn für die Tätigkeit", und machte noch einmal deutlich, wie wichtig solche Würdigungen für Vereine und Träger sind.

Zum Abschluss versetzte dann der Song „I like to move it“ aus dem Waldbühnen-Musical „Madacasgar“ die Anwesenden in Feierstimmung.