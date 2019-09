Georgsmarienhütte. Vor 50 Jahren, am 15. September 1969, wurde das Bauunternehmen MBN offiziell gegründet. Passend zum runden Geburtstag fand das GMHütter Businessfrühstück diesmal im extra für die Jubiläumsfeier am Hauptsitz in GMHütte aufgebauten Festzelt statt.

Eigentlich hätte das Unternehmen MBN Montage-Bau Nord heißen soll. Allerdings winkte der zuständige Amtsrichter in Osnabrück vor einem halben Jahrhundert ab: Gebietsansprüche im Namen verankern? Nein, sowas machen man hier nicht. eine wies Entscheidung: „Nord“- das wäre zumindest im Rückblick ziemlich kurz gegriffen gewesen.



Seit 1973 in Georgsmarienhütte-Harderberg

Denn heute hat die in Osnabrück gegründete und seit 1973 in Georgsmarienhütte-Harderberg ansässige MBN Bau AG mehr als 500 Mitarbeiter, ist bundesweit an 12 Standorten vertreten und hat zudem Niederlassungen in Polen, Bulgarien und Lettland.

Spezialisiert ist das Unternehmen auf das schlüsselfertige Bauen, sämtliche Leistungen aus dem Hochbau, des Metall- und Fassadenbau und das Immobilienmanagement.

Zu den Vorzeige-Projekten des Unternehmens gehören die deutsche Botschaft in Stockholm, die „Grüne Zitadelle“ in Magdeburg und Produktionshallen für Industriekonzerne wie Volkswagen, Daimler oder Airbus. Oder so spannende Projekte wie der „Burggraf“ in Tecklenburg: MBN hatte die Immobilie 2017 erworben.

23. Businessfrühstück des Stadtmarketingvereins

Und das Businessfrühstück des Stadtmarketingvereins Georgsmarienhütte, das inzwischen 23. seiner Art? Der Leiter der Abteilung Umwelttechnik der Deutschen Bundesstiftung Umwelt, Felix Gruber, informierte über die Möglichkeiten der CO2-Bepreisung zur Förderung des Klimaschutzes.

Fakt sei: „Deutschland allein kann den Klimawandel nicht aufhalten“, so Gruber. Deutschland müsse aber eine Vorreiterrolle einnehmen und zum Beispiel durch technologische Fortschritte eine Blaupause entwickeln, die andere Nationen übernehmen könnten. Ein unabdingbares Ziel sei dabei aber: Die Reduktion des CO2-Ausstoßes.

CO2 einsparen

Deshalb sei es nötig, über eine Steuer, eine Erweiterung des Emissionshandels oder mit einer Hybridlösung beider Ansätze eine Steuerung für den CO2-Ausstoß auf den Weg zu bringen. .“ Am Ende gab Gruber den Anwesenden Unternehmern auch einige Empfehlungen mit auf den Weg: „Das Thema ist von der Agenda nicht mehr wegzubekommen. Es muss deshalb geschaut und analysiert werden, wo gibt es CO2-Einsparpotentiale in den eigenen Prozessen und in der Produktkette und wo liegen mögliche Risiken.“