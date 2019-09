Elfjähriger nach Unfall in Georgsmarienhütte nun doch in Lebensgefahr CC-Editor öffnen

Symbolfoto: dpa/Patrick Pleul

Georgsmarienhütte. In Georgsmarienhütte ist am Mittwochmittag ein elfjähriger Junge von einem Auto erfasst worden. Äußerlich unversehrt kam er ins Krankenhaus. Am Nachmittag hieß es dann: Es besteht Lebensgefahr.