Georgsmarienhütte. So nah und doch so fern: Der Mond ist bislang der einzige fremde Himmelskörper, den Menschen betreten haben. Und der letzte Besuch liegt auch schon länger zurück.

Beim jüngsten Wiki-Club in GMHütte Professor ging Dr. Andreas Engel von der Universität Oldenburg der Frage nach, ob und wie der Erdtrabant in Zukunft von Menschen besiedelt werden kann. Ein spannendes Thema, anden auch die Zuhöter im vollen Rathaussaal . Beim nächsten Wiki-Club am 25. Oktober geht es dann um Piraten. Infos unter www.wiki-club.de.