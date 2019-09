Georgsmarienhütte. Die Digitalisierung ist auch im Bildungsbereich die große Herausforderung der kommenden Jahre. Doch welche Probleme gibt es hier im Schulalltag hinsichtlich der Ausstattung, der Lehrerstunden oder der Fortbildung des Kollegiums. Staatssekretär Stefan Muhle, im Niedersächsischen Wirtschaftsministerium der Mann für Breitband-Ausbau und Digital-Strategie des Landes, hat sich darüber jetzt am Gymnasium Oesede ein Bild gemacht.

Normalerweise wird der Alltag des 45-jährigen Gastes aus Hannover von Themen wie die Defizite bei der Internet-Versorgung, die Entwicklung von Förderprogrammen für Kommunen oder neue Ansätze und Projekte in Forschung und Wissenschaft sowie Wirtschaft und Handwerk bestimmt. Muhles Aufgabe: All diese Punkte sowie die Planungen der Ressortebenen der Ministerien zusammen zu führen, damit hieraus ein Masterplan Digitalisierung des Landes Niedersachsen entsteht.

Muhle: Geben ausreichend finanzielle Mittel ins System

Doch dafür ist auch der Blick auf die Alltagsprobleme wichtig. So hat der in Melle lebende Staatssekretär auch zeitnah einen Termin gefunden, um die Einladung des Gymnasiums Oesede zu einem Austausch zu Schule und Digitalisierung anzunehmen. Zentrale Frage: Wie können die Bildungseinrichtungen schnell so ausgestattet werden, dass die Schüler fit werden, um in der 4.0-Lebens-/Arbeitswelt erfolgreich zu sein.

Eine gute Nachricht hat der Gast auf Hannover mitgebracht: Geld für Investitionen in die notwendige Technik, um die Schulen voran zu bringen, ist vorhanden. 30.000 Euro als Festbetrag sowie 445 Euro pro Schüler fließen bis 2023 vom Land an die Kommunen als Schulträger für die Gymnasien, SekI-Einrichtungen und Grundschulen sowie die Berufsbildenden Schulen – wobei die Höhe des Schülerbetrags je nach Schulform differiert, da mit dem Faktor eins (Gymnasien) beziehungsweise 0,5 (Grundschule) oder 0,4 (Berufsbildende Schulen) multipliziert wird. Muhle: "Wir geben, glaube ich, hier ausreichend finanzielle Mittel ins System."

Für das Gymnasium Oesede, das im Frühjahr mit einem 100 MB Glasfaser-Anschluss ausgestattet worden ist, ergibt dies insgesamt eine Summe von rund 560.000 bis 600.000 Euro. Über die konkrete Verteilung entscheidet aber der Landkreis. Kreisrätin Bärbel Rosensträter: "Wir erarbeiten gerade eine Strategie, die sicherstellt, dass alle Schulformen hier auf das notwendige Ausstattungsniveau gebracht werden." Dies werde mit den Schulen noch verhandelt.

Gymnasium-Leiter Thomas Rohm hofft, dass in jedem Fall ein großer Teil der Mittel direkt den einzelnen Schulen zur Verfügung steht: "Es ist auch nötig, hier zum Beispiel Mittel für Software-Lösungen vorzusehen und an die Zeit nach 2023 zu denken. Dann sind die ersten Geräte überholt, aber wir haben keinen Digitalpakt mehr. Wir brauchen deshalb nachhaltige Ressourcen."



Auch Stellvertreter Matthias Westermann, Leiter der Steuerungsgruppe Digitalisierung am Gymnasium, und der IT-Beauftragte Denny Sadlo, der unter anderem für das schulinterne Netzwerk zuständig ist, sind bei dem Termin mit Muhle dabei, um konkrete Alltagsprobleme aufzuzeigen.



So wird zum Beispiel der Einsatz von Tablets immer prüfungsrelevanter, da diese Geräte beim Abi in Zukunft immer mehr Standard sind. Westermann: "Aber es gibt hier keine Vorgaben, bei welcher Hardware und welchen Betriebssystemen die Schulen perspektivisch auf der sicheren Seite sind."

Die Folge im Unterrichtsalltag: "Da bleibt zurzeit einiges dem Zufall überlassen, und vieles hängt vom Engagement des Obmanns für neue Technologien und der Lehrkräfte ab", wie Thomas Rohm deutlich macht.

Insgesamt rund 35 Entlastungsstunden bekommt das Gymnasium für Aufgaben außerhalb der Leitungsebene von der Landesschulbehörde für alle Fächer sowie besondere Aufgaben zugewiesen. Ein erheblicher Teil – fünf Stunden – entfällt davon auf den IT-Beauftragten Denny Sadlo, der für die ganze Bandbreite von Gestaltung und Pflege der Homepage über die Verwaltung der schuleigenen digitalen Hardware mit rund 400 Geräten bis zu Anschaffungsfragen zuständig ist.

Der Medien-Allrounder: "Eigentlich wären mehr als zehn Stunden notwendig, um diesen Aufgaben gerecht zu werden." Die Schulleitung weiß um die Problematik, aber derzeit stehen nicht mehr Stunden vom Land zur Verfügung.

Weiterbildungsbedarf steigt

Das Aufgabenpaket wird auch immer umfangreicher: Aktuell müssen zum Beispiel im Oktober 60 neue Tablets ins Schulsystem eingepflegt werden. Auch der Weiterbildungsbedarf im Kollegium steigt.



Gefragt ist Sadlo gemeinsam mit anderem Kollegen auch, wenn es darum geht, wie in Klasse fünf die Schüler an die PC-Nutzung herangeführt werden, da Lehrplan-Vorgaben fehlen. Die Fachlehrer am Gymnasium haben deshalb ein schuleigenes Curriculum erarbeitet, um den Fünftklässlern erste Kompetenzen bis hin zum Einstieg in Programmier-Möglichkeiten zu vermitteln. Schulleiter Rohm: "Auch bei der Umsetzung des Medienbildungskonzeptes wünschen sich die verantwortlichen Kollegen mehr Orientierung seitens des Landes."

Staatssekretär Muhle ist in einer Unterrichtsstunde ein Einblick gegeben worden, welche Lösungen das Gymnasium gefunden hat. Dessen Urteil: "Es ist toll, was hier in Eigeninitiative entwickelt worden ist. Dieses Engagement brauchen wir, um schnell voranzukommen."

Nach den zweieinhalb Informations-Stunden am Gymnasium nimmt er zahlreiche Eindrücke mit nach Hannover, ist aber auch überzeugt: "Im Schulbereich gibt es noch einige Fragen zu klären. Aber das Gymnasium Oesede ist hier schon auf einem guten Weg."