Georgsmarienhütte. Werner Lager bleibt Vorsitzender des SPD-Kreisverbandes Osnabrück-Land. Der Kreisparteitag in Kloster Oesede bestätigte den Sozialdemokraten aus Kettenkamp im Amt.

Aus der ganzen Region Osnabrück waren sie in Kloster Oesede zusammengekommen: Vertreter der Ortsvereine und der Jusos füllten den Saal im Gasthof Steinfeld fast völlig aus.

Werner Lager, Vorsitzender des SPD-Kreisverbandes Osnabrück-Land, sprach über die politische Arbeit und über den Zustand der Partei in der Region. Der Mitgliederbestand sei stabil und obwohl Jung und Alt im Kreisverband stark vertreten seien, müsse man sehen, dass junge Menschen dazu kämen „Die Zukunft der SPD soll uns eine Herzensangelegenheit sein“, sagte Lager.

Manuel Gava, Unterbezirksvorsitzende der Partei für die Stadt Osnabrück, ist dafür ein gutes Beispiel, denn er gehört zum jüngsten Vorstand den die SPD in Osnabrück je hatte. Er beschwor den lokalen und Generationen übergreifenden Zusammenhalt in der Partei: Nicht auf Stadt und Land, sondern auf das Gemeinsame in der „Region Osnabrück“ käme es an. Soziale Gerechtigkeit spielt dabei eine zentrale Rolle. „Die Wirtschaft dient dem Menschen und nicht sich selbst!“, betonte Gava. Dagmar Bahlo, die erste Frau, die in der Geschichte von Georgsmarienhütte zur Bürgermeisterin gewählt wurde, sprach ebenfalls ein Grußwort.

Ein zentraler Punkt der Veranstaltung war die Wahl des neuen Kreisvorstandes. Werner Lager stellte sich zur Wiederwahl und wurde mit 91 Ja-Stimmen im Kreis bestätigt. Als stellvertretende Vorsitzende des Kreisverbandes wurden Jutta Dettmann, Alexander Dohe, Guido Pott und Kathrin Whalmann gewählt. Ebenfalls erneut im Kreis bestätigt wurden Axel Gruczyk als Schriftführer und Daniel Schweer als Kassierer. Ann-Christin Liehr wurde Medienbeauftragte.

Kein Kreisparteitag ohne aufwühlende Worte: Der Bundestagsabgeordnete Rainer Spiering hielt eine mitreißende Rede und erinnerte an die Vergangenheit der SPD: „Wir sind die Partei die das Land 150 Jahre lang geprägt hat und das Land aus dem brutalen Kapitalismus geführt haben Wir haben gegen gehalten!“ Laut Spiering haben sich die Akteure von damals geändert. Heute sind es internationale Großkonzerne, wie Google, SAP, Kraft oder Lebensmittelgesellschaften, die durch ihren Marktanteil über den Verbrauch von Ressourcen und Arbeitskraft bestimmen. Das sorge wieder für einen extrem harten Kapitalismus, der auch der Umwelt schade. Spiering forderte gutes Geld für gute Arbeit: Der aktuelle Mindestlohn sei zu gering.

Im Laufe der Veranstaltung stimmten die Delegierten über verschiedene Anträge ab, die an die Kreistagsfraktion weitergeleitet werden sollten. Dabei wurden immer wieder unterschiedliche Standpunkte vorgetragen. Dazu gehören beispielsweise die verstärkte Aktivität im Klimaschutz oder die Stärkung des ÖVPN.

Besonders freute sich Lager darüber, dass sich so viele Menschen, auch aus den Ortsvereinen und von den Jusos, in Schwagsdorf der AfD entgegengestellt haben. Ein besonderes Lob wurde dabei den Jusos und den Omas gegen Rechts zugesprochen.