Umzug nach Osnabrück ans Klinikum am Finkenhügel vom Träger geplant: die Klinik am Kasinopark in Alt-GMHütte. Foto: Michael Gründel

Georgsmarienhütte . Die plötzliche Ankündigung der Schließung der Klinik am Kasinopark "bestürzt" die CDU Alt-GMHütte. In einer Pressemitteilung wird zur vorgesehenen Umsiedlung ans Osnabrücker Klinikum am Finkenhügel die Frage gestellt, ob es nicht kostengünstiger wäre, die Gelder in eine überfällige Sanierung der Klinik am Kasinopark zu stecken.