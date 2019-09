Gemeinsam mit Christoph Tiemann bringt das „Theater ex libris“ die schaurige Geschichte von Dracula am Mittwoch, 30. Oktober, auf die Bühne des Georgsmarienhütter Rathauses. Foto: Hanno Endres

Georgsmarienhütte. Passend zum Beginn der dunkleren Jahreszeit kommen alle Gruselliebhaber im Georgsmarienhütter Rathaus auf ihre Kosten: Gemeinsam mit Christoph Tiemann bringt das „Theater ex libris“ den wohl bekanntesten Vampir der Literaturgeschichte in einem unheimlichen Live-Hörspiel auf die Bühne: Dracula. Karten für die schaurige Vorstellung am Mittwoch, 30. Oktober, ab 19 Uhr sind ab sofort bei den Vorverkaufsstellen erhältlich.