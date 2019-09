Figurentheater „Pippi Langstrumpf“ am 10. Oktober im GMHütter Rathaus CC-Editor öffnen

Pippi Langstrumpf in der Puppenversion: Am Donnerstag, 10. Oktober, kommt das Figurentheater Köln mit der bekannten Geschichte ins Georgsmarienhütter Rathaus. Foto: Figurentheater Köln

Dissen. Wenige Figur aus Astrid Lindgrens Geschichten sind so bekannt wie Pippi Langstrumpf. Das Figurentheater Köln hat die Geschichte um Pippi, ihrem Affen Herrn Nilsson sowie ihren Freunden Annika und Tommy in eine Puppenversion übertragen. Am Donnerstag, 10. Oktober 2019, ist ab 15.30 Uhr das Kindertheater zu Gast im Georgsmarienhütter Rathaus. Karten sind ab sofort im Vorverkauf erhältlich.