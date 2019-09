Georgsmarienhütte. Der Georgsmarienhütter Stadtteil Harderberg feiert sich an diesem Wochenende selbst. Anlässlich des 950-jährigen Bestehens von Harderberg, des 70-jährigen Bestehens der Grundschule und des 50-jährigen Jubiläums des Kindergartens wird am Samstag und Sonntag ausgelassen gefeiert.

