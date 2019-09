Versuchter Trickdiebstahl in Georgsmarienhütte CC-Editor öffnen

Symbolfoto: Gerd Schade

Georgsmarienhütte. In Georgsmarienhütte hat eine Frau am Freitag versucht, einen Mann in seinem Haus zu bestehlen. Sie hatte sich als Mitarbeiterin eines Versorgungsunternehmens ausgegeben, wie die Polizei nun mitteilte.