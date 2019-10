Kai-Uwe Jenz aus Westercappeln bezieht Blumen aus aller Welt. Foto: Niklas Golitschek

Georgmarienhütte. Blumen finden inzwischen aus aller Welt ihren Weg nach Deutschland. Auf dem Wochenmarkt in Oesede bietet sie Kai-Uwe Jenz mit seinem Blumenhandel an. Dabei erzählt er auch, wieso er sie nicht auf dem Großmarkt in Osnabrück kauft.