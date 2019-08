Georgsmarienhütte. In rund zwei Wochen ist es wieder soweit: Mit der Holzhauser Kirmes startet GMHütte in die Kirmessaison. Dabei feiern die Holzhauser diesmal einen runden Geburtstag: Vor 90 Jahren wurde zum ersten Mal in Holzhausen Kirmes gefeiert. Das Fest von Freitag, 13. September, bis Montag, 16. September, markiert auch in diesem Jahr wieder den Beginn der Georgsmarienhütter Kirmeswochen.

Das Besondere an der Holzhauser Kirmes: Entlang der Sutthauser Straße gibt es nicht nur Fahrgeschäfte, Buden und kulinarische Leckerbissen, sondern auch ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm. Da hat sich in den vergangenen Jahren gezeigt, dass es sich auch bereits am Freitagabend gut feiern lässt: Buden und Fahrgeschäfte haben deshalb am Freitag bereits von 18 bis 0 Uhr geöffnet und auch auf der Bühne ist schon was los. „Shades of Rock“ bieten ab 20 Uhr handgemachte Rock-Cover-Musik quer durch alle Epochen und Stilrichtungen.

Kirmessamstag

Nach dem kleinen Kirmesauftakt am Freitag, steht am Samstag die offizielle Eröffnung auf dem Programm: Gemeinsam mit Bürgermeisterin Dagmar Bahlo werden Kinder um 15 Uhr im Rahmen des Luftballonwettbewerbs ihre Ballons auf die Reise schicken. Dabei sorgt der Musikzug Wiesental aus Hagen für die musikalische Untermalung. Ebenfalls mit dabei: Der Schulchor der Antoniusschule und Tanzgruppen des BSV Holzhausen.

Im Anschluss an die Eröffnung machen sich Bürgermeisterin, Ratsmitglieder und Schaustellervertreter auf zu einem Rundgang über die Kirmes, um Spenden für einen guten Zweck zu sammeln. Außerdem wird das seit März dieses Jahres neu in Holzhausen aktive Team des Jugendtreffs „Holzhütte“ mit Angeboten für Kinder und Jugendliche unterwegs sein. Den musikalischen Abschluss bildet am Abend auf der Bühne ab 20 Uhr die Band „Stageminister“.

Familientag

Der Kirmessonntag startet zunächst besinnlich: Ab 12 Uhr wird auf dem Autoskooter ein ökumenischer Gottesdienst gefeiert. Beim Familientag am Kirmesmontag locken ab 14 Uhr an den Buden und Fahrgeschäften vergünstigte Preise. Und den feurigen Abschluss des viertägigen Rummels bildet ab 20.30 Uhr eine Feuershow im Bereich der Zufahrt zur Antoniuskirche. Die kleinen Kirmesbesucher kommen mit zwei Aufführungen eines Puppentheaters auf ihre Kosten (Vorstellungen jeweils um 15 und 16 Uhr). Ab 17.30 Uhr wird dank „BlueScream“ die Sutthauser Straße mit launigen Blues-Klängen erfüllt.

Verkehrsführung

Das in den vergangenen beiden Jahren neu angewandte Verkehrskonzept, bei dem die Sutthauser Straße für die Dauer der Kirmes teilweise zu einer Einbahnstraße umfunktioniert wurde, bleibt auch in diesem Jahr bestehen. Dementsprechend wird die Sutthauser Straße ausgehend von der Einmündung Von-Galen-Straße bis zur Einmündung Höhenweg nur in Fahrtrichtung Hagen befahrbar sein. Die Straße Höhenweg wird ebenfalls zu einer Einbahnstraße umfunktioniert.