Das "neue" First-Responder-Fahrzeug der Malteser. Foto: Nico Kessen MoviaLED

Georgsmarienhütte. 140 PS und 115.000 Kilometer auf der Uhr: Anfang August.2019 wurde in GMHütte das "neue" First-Responder-Fahrzeug in Betrieb genommen. Der Ford Kuga ersetzt einen VW Touran, der an seine technische Altersgrenze gestoßen ist.