Georgsmarienhütte. Der Georgsmarienhütter „Wiki-Club – Wissen für Kids“ startet in das zweite Halbjahr: Sowohl im September und Oktober dürfen sich die kleinen Forscher nochmal auf zwei spannende Vorlesungen freuen. Am Freitag, 13. September, steht der Mond als möglicher Lebensraum im Fokus und am Freitag, 25. Oktober, gibt es wissenswertes zu den gefürchteten Piraten der Karibik.

Auf zum Mond ...

So nah und doch so fern: Der Mond ist der Erde von allen Himmelskörpern im Sonnensystem zwar am nächsten, doch es ist gar nicht so einfach dahin zu kommen. Und: Auf dem Mond gibt es weder Luft zum Atmen, noch Pflanzen oder Tiere. Warum der Mond trotzdem ein aufregendes uns lohnenswertes Reiseziel darstellt, erläutert am Freitag, 13. September, Professor Dr. Andreas Engel von der Universität Oldenburg. Gemeinsam gehen die Kinder und der Professor der Frage nach, ob und wie der Mensch den Mond besiedeln kann – ein garantiert spannendes Thema.

Unter der Totenkopfflagge

Fast so abenteuerlich wie heute eine Reise zum Mond war vor rund 300 Jahren für viele Seeleute eine Fahrt in die Karibik. Der Grund: In den Buchten der Inseln lauerten Piraten und die hatten eher wenig mit dem heute vor allem in Form von Karnevalsverkleidungen gängigen Bild der Seeräuber zu tun. Die Wirklichkeit sah ganz anders aus. Professor Dr. Claudia Schnurmann von der Universität Hamburg entführt die jungen Zuhörer am Freitag, 25. Oktober, in die Welt der Piraten

So funktioniert die Anmeldung

Die Vorlesungen beginnen jeweils um 17.15 Uhr im Saal Niedersachsen des Georgsmarienhütter Rathauses. Die Veranstaltung richtet sich an Kinder zwischen 8 und 12 Jahren. Die Teilnahme ist kostenlos. Anmeldungen können online, telefonisch oder über ein Teilnahmeformular vorgenommen werden. Weitere Informationen gibt es auch unter www.wiki-club.de sowie bei Martina Möllenkamp unter martina.moellenkamp@georgsmarienhuette.de oder 05401/ 850 – 273.