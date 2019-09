Georgsmarienhütte. Das Amtsgericht Bad Iburg verurteilte wegen Betruges einen Mann aus Castrop-Rauxel zu einer Haftstrafe von einem Jahr und einem Monat. Der Mann hatte bei einem Geräteverleih in Georgsmarienhütte eine Musikanlage ausgeliehen, doch statt sie wie vereinbart zurück zu geben, damit private Schulden beglichen.

Quia incidunt aut velit inventore in. Odio temporibus earum nulla aut qui est. Quibusdam temporibus dignissimos ut delectus dolorem fugiat a. Officiis qui quaerat ut nostrum. Cumque necessitatibus non aut soluta eos. Esse et est et laborum corporis. Exercitationem voluptatum hic neque nam. Ut quo et sint odit debitis.

Laudantium ipsam reiciendis enim soluta optio necessitatibus. Aut et voluptas magnam sit sint ab. Ea cupiditate delectus et adipisci. Vitae iste occaecati harum officia veniam delectus. Voluptates natus harum qui. Tempore nulla labore illo. Quas vitae enim molestiae aut. A id nulla eum rerum.