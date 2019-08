Georgsmarienhütte. Französische Chansons, bester Boogie-Woogie-Sound, kreatives mit multikulturellen Einflüssen und bissiges Kabarett: Der Georgsmarienhütter Kleinkunstherbst wird bunt. Vom 27. Oktober bis 16. November bieten die Bühnen im Rathaus und der LutherHütte mit „Madame Piaf“, dem „Frank Muschalle Trio“, den „Zollhausboys“ und der „Leipziger Pfeffermühle“ ein abwechslungsreiches Kleinkunstangebot. Karten für alle vier Veranstaltungen sind ab sofort erhältlich.

Zollhausboys: Aleppo, Bremen und Kobani: Die im Untertitel ihres Programms aufgezählten Städte sind sowohl alte, als auch neue Heimat von drei jungen Männern und einer Frau, die als minderjährige Flüchtlinge nach Deutschland kamen. Gemeinsam mit dem Kabarettisten Pago Balke und dem Musiker Thomas Kriszan haben die „Zollhausboys“ aus ihren Erlebnissen ein musikalisch-satirisches Projekt erarbeitet, welches die Themen Flucht, Heimat und Fremdheit genauso aufgreift, wie humoristische und heitere Szenen ihres jetzt anderen Lebens.

„Wir freuen uns, dass die „Zollhausboys“ zu uns nach Georgsmarienhütte kommen und das die Veranstaltung in Zusammenarbeit mit der Gleichstellungsbeauftragten im Rahmen des internationalen Männertages stattfindet“, so Astrid Kämmer vom städtischen Kulturbüro. Gleichzeitig sei diese Form des kulturellen Zugangs zu einem ernsten Thema ein wichtiger Impuls und Bereicherung für die Georgsmarienhütter Kleinkunstreihe.

Der Auftritt der „Zollhausboys“ mit ihrem inzwischen in zweiter Auflage bestehendem Programm im Saal Niedersachsen des Rathauses ist am Sonntag, 3. November, ab 20 Uhr.



Madame Piaf: Aber auch bereits in der Woche davor gibt es gleich zweimal Musik vom Feinsten: Zuerst dürfen sich alle Liebhaber der französischen Chansons am Sonntag, 27. Oktober 2019, ab 20 Uhr auf ein stimmungsreiches Konzert mit dem Ensemble „Madame Piaf“ im Georgsmarienhütter Rathaus freuen. Gemeinsam mit ihren Partnerinnen Jenny Schäuffelen und Frédérique Labbow schickt die Französin Marie Giroux ihre Zuhörer auf eine erstaunliche wie humorvolle Entdeckungstour durch das Liebesleben der berühmten Edith Piaf.

Frank Muschalle Trio: Am Freitag, 1. November 2019, ab 20 Uhr ist dann die LutherHütte Ort des Geschehens und zwar mit einem in Georgsmarienhütte gern und bereits oft gesehenen Gast: Der Meister des Boogie Woogie Frank Muschalle kommt mit seinen beiden Kollegen Dirk Engelmeyer und Matthias Klüter in das Alt-Georgsmarienhütter Gemeindezentrum, um in gemütlicherer Atmosphäre ein temperamentvolles Konzert zu geben.

Leipziger Pfeffermühle: Zum Abschluss des Kleinkunstherbstes wird es nochmal spaßig. Das Kabarettensemble „Leipziger Pfeffermühle“ versucht mit dem vielschichtigen Titel ihres aktuellen Programms „D saster“ die Frage zu beantworten, was eigentlich aus Deutschland geworden ist – politische Satire zum Lachen und Nachdenken. Zeit und Ort des humoristischen Rundumschlags: Samstag, 16. November 2019, ab 20 Uhr im Saal Niedersachsen des Rathauses.

Anzeige Anzeige

Kartenvorverkauf: Karten für die vier Veranstaltungen im Rahmen der Georgsmarienhütter Kleinkunstreihe gibt es ab sofort im Vorverkauf bei Schreibwaren Fröse sowie bei den NOZ-Geschäftsstellen in Georgsmarienhütte und Osnabrück. Weitere Informationen zu den Veranstaltungen gibt es im Kulturbüro der Stadt Georgsmarienhütte unter astrid.kaemmer@georgsmarienhuette.de oder unter 05401/ 850 – 114.