Die Fahrbahnerneuerung der L95 (Ebbendorfer- und Glückaufstraße) geht in die nächste Runde. Symbolfoto: Colourbox

Georgsmarienhütte . Die Fahrbahnerneuerung der L95 (Ebbendorfer- und Glückaufstraße) geht in die nächste Runde: Am Montag, 2. September, wird der nächste Bauabschnitt auf der Glückaufstraße in Kloster Oesede eingerichtet.