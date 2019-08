Georgsmarienhütte. Die Stiftung Stahlwerk Georgsmarienhütte hat einen neuen Vorstand: Neuer Vorsitzender des Stiftungsvorstands ist Ansgar Pohlmann, GMhütter Ex-Bürgermeister und Geschäftsführer der AKG Bau und Entwicklungsgesellschaft. Ihm zur Seite stehen Professorin Dr. Andrea Braun von Reinersdorff, Dekanin der Fakultät Wirtschafts- und Sozialwissenschaften der Hochschule Osnabrück, sowie Ernst Schwanhold. Er war bereits die vergangenen drei Jahre Mitglied des Vorstands und hatte in dieser Zeit den Vorsitz übernommen.

Aus dem Vorstand ausgeschieden sind Beate-Maria Zimmermann und Walter Roppes. Ihnen dankte als Vertreter des Stifterunternehmens Dietmar Hemsath, Geschäftsführer Finanzen der Georgsmarienhütte GmbH: „Mit viel Engagement hat der scheidende Vorstand in den vergangenen Jahren seine Aufgaben wahrgenommen und dank des aktiven und leidenschaftlichen Einsatzes erst die Auswahl und Förderung von unterschiedlichsten Projekten ermöglicht.“ Ein ausdrücklicher Dank galt Beate-Maria Zimmermann. Sie hatte im Jahr 2006 mit der Gründung der Stiftung zunächst die Geschäftsführung übernommen und seit 2016 als geschäftsführendes Vorstandsmitglied die Geschicke der Stiftung Stahlwerk Georgsmarienhütte gelenkt.

"Gute und sinnvolle Arbeit"

„Die Stiftung Stahlwerk Georgsmarienhütte setzt sich für Initiativen ein, die nachhaltige regionale und überregionale Beiträge für ein gelingendes Zusammenleben leisten“, erklärte Pohlmann. Diese gute und sinnvolle Arbeit habe er in seiner vorherigen Tätigkeit als Bürgermeister der Stadt Georgsmarienhütte oft genug erleben dürfen. „Umso mehr freut es mich, die Anstrengung der Stiftung und ihrer früheren Vorstände fortsetzen zu dürfen“, so der neue Vorstandsvorsitzende. Auch Professor Braun von Reinersdorff und Schwanhold blicken frohen Mutes auf die zukünftige gemeinsame Arbeit: „Wir freuen uns auf die vielfältigen Aufgaben und sind schon gespannt auf die Kontakte mit den einzelnen Projektträgern“, erklärten die beiden Vorstandsmitglieder in einem kurzen Blick in die Zukunft.

Entscheidungen über die nächsten geförderten Projekte wird der Vorstand der Stiftung Stahlwerk Georgsmarienhütte in seiner Sitzung am 5. November 2019 treffen. Bis vier Wochen vor diesem Termin können Förderanträge bei der Stiftung eingereicht werden. Weitere Informationen hierzu, zu den Förderschwerpunkten und den bereits unterstützen Projekten und finden sich unter www.stiftung-stahlwerk.de

Stiftung Stahlwerk Georgsmarienhütte

Die Stiftung Stahlwerk Georgsmarienhütte wurde im Jahr 2006 auf Initiative von Jürgen Großmann von der Georgsmarienhütte GmbH aus Anlass ihres 150-jährigen Jubiläums gegründet. Sie hat den Auftrag, gesellschafts- und bildungspolitisches wie auch kulturelles und soziales Engagement von Unternehmen und Gesellschaft zu bündeln und zu stärken. Sie will Projekte und Initiativen fördern, die nachhaltige regionale und überregionale Beiträge für ein gelingendes Zusammenleben in der Gesellschaft leisten.

Die Förderung der Jugend- und Altenhilfe, des öffentlichen Gesundheitswesens oder auch des Sports gehören ebenso zum Stiftungszweck wie die Unterstützung von Kunst und Kultur, Bildung, Erziehung und Wissenschaft. Auch Aufgaben des Umwelt-, Verbraucher- und Tierschutzes zählen zu den Stiftungsaufgaben.