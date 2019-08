Georgsmarienhütte. In wenigen Tagen starten die Feierlichkeiten zum 950. Geburtstag des Georgsmarienhütter Stadtteils Harderberg. Vom 6. bis 8. September feiert der Ort nicht nur seine erste urkundliche Erwähnung, sondern auch gleichzeitig das 70-jährige Bestehen der Grundschule und das 50-jährige Bestehen des Kindergartens St. Johannes Vianney.

Viele Helfer haben für das Fest ein Jahr lang geplant und organisiert. Das Ergebnis: eine dreitägige Feier, die am Freitag, 6. September, nach einem offiziellen Empfang geladener Gäste um 19 Uhr in der Sporthalle beginnt. Das große „Festival der Chöre“ Mountain Singers, Gemischter Chor Harderberg und Jugendchor Maria Frieden, sowie der Mittelalterband Sonor Teutonicus verspricht akustischen Hochgenuss. Danach übernimmt DJ Chris Dinero das Zepter und lädt die Harderberger auf die Tanzfläche. Für den Freitagabend gibt es noch Restkarten, die in der Bücherei Harderberg oder unter der Telefonnummer 44583 zu erhalten sind.

Zeitreise

Am Samstag, 7. September, startet um 14 Uhr in der Turnhalle ein ökumenischen Wort-Gottes-Feier unter Mitwirkung der Kita- und Grundschulkinder sowie der Harderberger Kinderschola. Um 15.30 Uhr und 17 Uhr, sowie am Sonntag um 14.30 Uhr lädt die „AG Historie“ zu einer Zeitreise durch die Harderberger Geschichte ins „historische Café“ in den Kindergarten ein.

Straßenmusik und Tanzshow

Rund um Schule, Kindergarten und Turnhalle gibt es für Groß und Klein nicht nur kulinarische Höhepunkte, sondern auch viele Vergnügungen wie Straßenmusik, eine Minikirmes, ein Vorlesezelt, eine Tanzshow des SV Harderberg und ein Preisausschreiben. Die Grundschulkinder laden mit verschiedenen Angeboten zu einer Reise durch die letzten 70 Jahre ein. Der Vorplatz und Wendehammer des Kindergartens werden zu einer Spielzone für kleine Kinder. Am Abend findet ab 20 Uhr die große Jubiläumsparty mit der Tanzgruppe „N.N.“ des SV Harderberg, der Liveband Royal Flash und DJ Chris Dinero statt.

Im Zeichen des Sports

Sonntag, 8. September, steht im Zeichen des Sports: Ab 14 Uhr wird der Harderberger Siebenkampf ausgetragen. Bevor der Wettkampf im Dreibein- und Eierlauf, Schubkarrenrennen, Hula Hoop, Sackhüpfen, Gummistiefelweitwurf und Power-Ball um 14 Uhr startet, können sich Zuschauer wie Sportler mit Gulasch des Franziskushospitals und den Angeboten auf der kulinarischen Festmeile stärken. Gegen 17 Uhr klingt das Festwochenende mit der Auslosung der Gewinner des Harderberger Preisausschreibens aus.

Straßensperrung

An den drei Festtagen ist die Schulstraße zwischen Raiffeisenstraße und Buchgarten zeitweise für Autos gesperrt.



