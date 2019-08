Georgsmarienhütte. „Fischer, Fischer, wie tief ist das Wasser?“ riefen früher viele Kinder. Beim Seilspringen wurden rhythmische Lieder gesungen wie „Teddybär, Teddybär, dreh dich um, Teddybär, Teddybär, mach dich krumm, heb ein Bein, das war fein, bau ein Haus, lauf jetzt raus!“, und auch das leicht mit Kreide oder Steinen auf Pflaster zu malende Hüpfkästchenspiel kannte seine Abzählreime. Diese alten Spieltraditionen will die Citygemeinschaft Oesede mit einem Familien-Spiel-Sonntag wieder in Erinnerung rufen.

Deshalb lädt sie am Sonntag, 29. September, nachmittags in die GMHütter Innenstadt. Die Oeseder Straße wird für den Autoverkehr gesperrt, damit Kinder – und natürlich die Erwachsenen - in aller Ruhe und ohne Gefahr spielen können.



Mindestens 20 verschiedene Spielstände – vom Eierlauf über Gummitwist bis hin zu Dosenwerfen – werden aufgebaut. Und die Veranstalter hoffen, dass nicht nur die Kleinen, sondern dass auch Väter und Mütter Feuer fangen.

Sollte das Wetter nicht „mitspielen“ wollen, werden alternativ verschiedene Brettspiele „von damals“, Abzählreime, Fadenabnehmen, Erbsen schlagen und kleine Bastelarbeiten in den Geschäftsräumen angeboten.

Gastro- und Getränkestände entlang der Straße sowie von 13 bis 18 Uhr geöffnete Geschäfte vervollständigen das Angebot.