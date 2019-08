Georgsmarienhütte. „Was wir essen – und woher es kommt“ inspiriert seit Monaten Menschen aller Generationen. Das gleichnamige Kunst- und Kulturprojekt verbindet renommierte Künstler und Novizen der Kunst, Georgsmarienhütter und Akteure sämtlicher Partnerstädte. Das Ergebnis ihres Engagements ist ab Freitag, 30. August, im Museum Villa Stahmer zu sehen.

Die Georgsmarienhütter Künstlerinnen Christine Vennemann und Margit Rusert initiierten mit Unterstützung des Freundeskreises Museum Villa Stahmer das Projekt, das seit Jahresanfang immer größere Kreise zog. In Workshops unter fachkundiger Anleitung, im Klassenzimmer oder im eigenen Atelier entstand eine Vielzahl von Arbeiten, die mit den unterschiedlichsten Materialien und Techniken das überaus facettenreiche Thema beleuchten.

Lieblingsgerichte

Es geht um Nahrungsmittel und Nahrungsmangel, um Esskultur und Klimawandel, um die Bereicherung des Esstisches durch Migration, um Geselligkeit, Genuss und Globalisierung oder auch ganz einfach um die persönlichen Lieblingsgerichte. Haben sich die Präferenzen im Laufe der Generationen verändert? Die Antwort scheint offensichtlich. Umso mehr verblüffen die Tonarbeiten, die etwa im Haus am Kasinopark entstanden. Denn Kinder und Senioren liegen bei ihren Lieblingsgerichten gar nicht so weit auseinander.

„Wir wussten selbst nicht, wie sich dieses Projekt entwickeln würde“, räumen die Initiatorinnen vor der Ausstellungseröffnung ein. Umso mehr freuen sie sich nun über die Vielfalt der Beiträge: „Jede Institution hat ihren eigenen Zugang zum Thema gefunden.“ Überaus kritisch präsentieren sich dabei etwa die Arbeiten aus der Jahrgangsstufe 11 des Oeseder Gymnasiums. In ihren Grafiken und Installationen blicken die Schüler mahnend über den eigenen Tellerrand hinaus und scheuen dabei auch vor drastischer Deutlichkeit nicht zurück.

Kritischer Blickwinkel

Da prangt die Traueranzeige für „08/15“ unmittelbar neben dem appetitlich angerichteten Schweinekopf. „Tausche Avocado gegen 70 Liter Wasser“, heißt es auf einem weiteren Werk. Müll quillt aus den Fugen der Erdkugel und aus dem Inneren des – für die Fotocollage real aufgeschnittenen – Fisches. Abholzung des Regenwaldes, Vermüllung der Meere: Ihre Arbeiten untermauerten die Schüler mit intensiver Recherche. Doch die Ausstellung zeigt nicht nur kritische Blickwinkel. Woher kommt eigentlich das, was hierzulande ganz selbstverständlich auf dem Tisch landet? Interessant gestaltete Antworten liefern Besucher des Familienzentrums Maries Hütte.

Viele Künstler brachten sich in das Projekt ein – in der Region und auch in den Partnerstädten. Ergänzt wird die Ausstellung durch einen Beitrag von terre des hommes. Zur Ausstellungseröffnung begrüßt am Freitag um 18 Uhr die stellvertretende Bürgermeisterin Ulrike Schmeing-Purschke die Besucher. Die einführenden Worte sprich Museumsleiterin Inge Becher. Anschließend folgt ein Fachreferat von Albert Recknagel, terre des hommes.