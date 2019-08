Georgsmarienhütte. Zu einer Geldstrafe von insgesamt 900 Euro verurteilte das Amtsgericht Bad Iburg einen 30 Jahre alten Mann, der eine Frau als „Judenschlampe“ bezeichnet hatte.

Die Staatsanwaltschaft warf dem Angeklagten vor, vor seinem Wohnhaus in Georgsmarienhütte die Frau massiv beschimpft zu haben. Zwar räumte der verheiratete Vater mehrerer Kinder die Beleidigung ein, zeigte sich aber während der Verhandlung vor dem Amtsgericht nicht sonderlich einsichtig: Die Sache habe eine Vorgeschichte. Der Sohn der Frau gehe mit einem seiner Söhne zusammen in eine Klasse. „Der Junge beleidigt meinen Sohn jedes Mal aufs äußerste und mich auch“, echauffierte sich der 30-Jährige, „er beleidigt mich, sobald er mich sieht“.

Das Wort „Judenschlampe“ sei das Standardschimpfwort dieses Grundschülers. Schon mehrfach sei er deswegen bei dessen Mutter vorstellig geworden, ohne Erfolg. An dem vergangenen 14. Mai habe der Sohn der Frau seinem Sprössling die Jacke weggenommen und in die Mülltonne geschmissen. Der Streit zwischen den Kindern führte schließlich dazu, dass die Mutter mitsamt ihrem Sohn vor dem Haus des 30-Jährigen auftauchte, um die Sache zu klären.

„Da hat es mir einfach gereicht“, erklärte der erboste Angeklagte. Im Verlauf des Wortwechsels habe er die Frau als Judenschlampe tituliert – damit die sich so fühle, wie er sich fühle, wenn er auf diese Weise beschimpft werde. Dass dies eine Straftat darstellt, wollte der sichtlich erregte Mann kaum glauben: „Ich sehe das nicht als Beleidigung. Ich habe nur wiedergegeben, was ihr Sohn mir immer sagt.“

Der Angeklagte habe sie überhaupt nicht zu Wort kommen lassen, berichtete die Frau im Zeugenstand. Nach ein paar Sätzen sei die Sache sofort eskaliert. „Ich hatte wirklich Angst.“ Der Staatsanwalt zeigte zwar Verständnis dafür, dass den 30-Jährigen die Sache belaste, aber die Frau in aller Öffentlichkeit und in Gegenwart einer ganzen Gruppe von Kindern derart schlimm mit einem so üblen antisemitischen Schimpfort zu beleidigen, „ so geht´s auf keinen Fall“. Das sah der 30-jährige ganz anders. Er erwarte, dass der Mutter des Grundschülers ins Gewissen geredet werde, um ihr klarzumachen, dass das Verhalten ihres Sohnes unmöglich sei.

Der Richter allerdings machte ihm klar, dass er die Probleme zwischen den Familien nicht lösen werde – er habe lediglich über den angeklagten Sachverhalt zu befinden. Im Ergebnis machte sich das Gericht den Antrag des Staatsanwalts zu eigen und verurteilte den Mann wegen Beleidigung zu einer Geldstrafe von 30 Tagessätzen zu je 30 Euro. Der 30-Jährige sei ein sehr emotionaler Mann, fasste der Richter in der Urteilsbegründung zusammen. Leider spiegele dessen Verhalten in der Hauptverhandlung wohl auch das damalige Geschehen. „Wenn Kinder sich streiten, kann ich nicht hingehen und die Eltern beleidigen“, betonte der Richter. Wenn ein Kind ihn beleidige, müsse der Mann das auch aushalten – denn Kinder seien strafunmündig. Erwachsene dürften so etwas nicht. Wie auch in der Verhandlung habe der Mann sich damals in Rage geredet und das sei dann schief gegangen, war der Richter überzeugt.