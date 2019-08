Georgsmarienhütte. Mit drei Projekttagen unter dem Motto „Verantwortung für dich und mich“ und eng auf ihre konkrete Lebenswelt bezogenen Themen starteten die Schüler der Realschule Georgsmarienhütte ins neue Schuljahr.

Sich zum Schuljahresbeginn umfassend zu orientieren und dann den Blick nach vorn zu richten, ist guter Brauch an der Realschule. In den Projekten gründeten die verschiedenen Jahrgangsthemen auf dem schulischen Leitbild „Gemeinsam leben, lernen und lachen“. Die Neuen in Klasse 5 sollen ihren Alltag möglichst „gesund und fit“ bewältigen, dazu gehört unter anderem viel Bewegung, die ihnen bei einer Wanderung zum Spieleparadies in Bad Iburg zuteil wurde. Die 6. Klassen beschäftigten sich mit „Chancen und Risiken im Internet“, während die 7. Klassen ihren Blick auf die Umwelt richteten. Bei einer Exkursion zum Oeseder Bach entdeckten sie einen Igel sowie mehrere Flußkrebse und Wasserskorpione, im Schulumfeld förderten sie Asseln, Doppelfüßler und Regenwürmer zutage, die mit ihrer Tätigkeit zur Bodenfruchtbarkeit beitragen. „Die Projekttage sind cool, man lernt etwas und es macht richtig Spaß“, zeigten sich die Freunde Jonathan D. und Jonathan H. ganz begeistert.

Der Jahrgang 8 setzte sich mit der Suchtproblematik auseinander, insbesondere dem Alkohol- und Drogenmissbrauch, während die Neuntklässler „Liebe, Sexualität und Partnerschaft“ thematisierten. „Wir haben in diesem Jahr erstmals auch Gynäkologen dazu gebeten“, erläuterte Lehrerin Ulrike Leiendecker. Mit deren Hilfe und der anderer außerschulischer Referenten aus den Bereichen pro familia und donum vitae, Kinderschutzbund, Aidshilfe und der Initiative SchLau wurden Themen wie „Sex – wie geht das?“, sexuell übertragbare Krankheiten, verschiedene sexuelle Orientierungen, Nähe und Distanz, Selbstbestimmung, Missbrauch und Wertschätzung besprochen. Mit dem Streetart-Künstler Mika Springwald versuchten die Schüler anschließend, das zuvor theoretisch Betrachtete in einem kreativen Prozess zu transformieren. Dass Liebe einen in den siebten Himmel, aber auch in eine schmerzhafte Hölle katapultieren kann, drückten Jennica, Michelle, Diana und Evelyn aus, indem sie einer Hälfte eines großen Herzens Attribute eines Teufels, der anderen die eines Engels gaben.

Für die Zehntklässler lautete das Thema drei Tage lang „Extremismus und Zivilcourage“. In verschiedenen Workshops beschäftigten sich die Schüler mit Diskriminierung und Rassismus heute, fragten sich, wie man mit extremen politischen Positionen umgeht, und warfen einen Blick zurück in die jüngere Geschichte mit Zwangsarbeit und Judenverfolgung. Im Zuge der Bewerbung als „Schule ohne Rassismus“ hatte Lehrerin Maren Stindt-Hoge auch einige prominente ehemalige Schüler eingeladen, die die Schüler interviewen konnten. Ole Hengelbrock, Absolvent 2004 und ehemaliger Cap-Anamur-Aktivist, der heute für Caritas International arbeitet, machte im Gespräch deutlich, dass selbst eine gut gemeinte europäische Hilfsbereitschaft gegenüber Afrika rassistische oder kolonialistische Züge trage, wenn sie „denen da unten im Süden“ nicht die Fähigkeit zur Selbsthilfe zutraue. Vom VfL Osnabrück waren Spieler Konstantin Engel, Absolvent 2005, und Fanprojektbetreuer Michael Aschmann gekommen, die von den Schülern unter anderem zum Umgang mit rassistischen Fans und Hooligans befragt wurden. Am letzten Projekttag stand ein Besuch an der Bremer Brücke auf dem Programm.