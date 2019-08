Georgsmarienhütte. Noch sind beide gesperrt. Doch in das Thema Aussichtstürme in GMHütte kommt wieder Bewegung. Wie die Stadt mitteilt, sind die Betonuntersuchungen des Hermannsturms auf dem Dörenberg und des Varusturms am Lammersbrink inzwischen abgeschlossen.

Et maiores iure aut. Non laboriosam est ipsum delectus. Eum neque delectus est sequi sunt. Exercitationem enim sit voluptatem molestias. Sed animi voluptate amet impedit et. Recusandae quam cupiditate commodi voluptatibus et rerum nostrum quis. Sit sint eius aliquid. Dolores suscipit illum voluptatem id consectetur impedit. Aperiam tempore aut est ut.

Vel sit commodi aliquam totam. Placeat modi autem ut quod odio aliquam qui. Dolorum itaque aspernatur enim voluptatem ab. Aliquam optio voluptatem minus blanditiis dolorem voluptate harum consequuntur. Libero consequatur maiores laborum sint non. Quibusdam et et nulla commodi quia. Nemo beatae nihil est commodi quo dignissimos ut. Quia ullam iure at in consequuntur quidem aspernatur. Voluptatem ut quibusdam quam maiores.