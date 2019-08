Georgsmarienhütte. Die Georgsmarienhütter Kunstschule Paletti hat ihr neues Semesterprogramm herausgebracht. Insgesamt 60 verschiedene Kursangebote für Kinder, Jugendliche und Erwachsene werden zum neuen Semester angeboten.

Neben Kreativtreffs für Zweijährige mit Begleitung, Kinderateliers für vier Altersklassen, Bau-, Näh- und Tonwerkstätten bietet die Kunstschule eine Digitalwerkstatt und Zeichnen mit dem Tablet an. Aquarell- und Aktzeichnen sowie Handlettering und Weihnachtliches sind weitere Themen.

Offenes Atelier

Am 8. September lädt die Kunstschule von 15 bis 18 Uhr ins „Offene Atelier“ ein. Die Programme liegen in Rathaus und Stadtbibliothek sowie in den Sparkassenfilialen in Georgsmarienhütte aus.

Im Internet findet sich unter www.kunstschule-paletti.de die gesamte Angebotspalette, Anmeldungen sind online möglich. Das Palettibüro ist montags, dienstags, donnerstags und freitags von 9 bis 11 Uhr sowie Mittwochs von 17 bis 19 Uhr geöffnet, Tel.: 05401 849281.