Georgsmarienhütte. Ein musikalisches Doppel-Jubiläum feiert die Kirchengemeinde St. Peter und Paul am Sonntag, 1. September: Seit 50 Jahren wirkt Ernst Bäumer als Organist. Mehr als die Hälfte dieser Zeit saß er an jener Orgel, die seit gleichfalls 50 Jahren in St. Peter und Paul erklingt.

Mit einem Festhochamt ab 11 Uhr und anschließendem Empfang im Pfarrsaal würdigt die Kirchengemeinde den zweifachen Anlass: Im Herbst 1969 wurde die elektronische Orgel geweiht, die mit ihren 40 Registern und genau 3284 Pfeifen seither unzählige Gottesdienste begleitete. Wenige Wochen zuvor – am 1. September 1969 – nahm in der Osnabrücker St.-Pius-Kirche Ernst Bäumer seine erste nebenamtliche Stelle als Organist an.

Sein Weg an die Tasten und Register schien vorgezeichnet. Schließlich setzte der damals 18-Jährige eine musikalische Familientradition fort: Sein Großvater Conrad Bäumer war 53 Jahre lang Domorganist und Domchordirektor in Osnabrück sowie Orgel- und Glockensachverständiger für das Bistum, der Vater über 40 Jahre lang Organist und Chorleiter in St. Josef Osnabrück. Seinen Sohn führte er früh an die Musik heran: Ernst Bäumer erhielt mit 9 Jahren den ersten Klavierunterricht.

Strenge Ausbildung

„Etüden rauf und runter“ anstatt mit den Freunden Fußball zu spielen: Der gebürtige Osnabrücker erinnert sich noch gut an die Stimme des Vaters, die ihm bei seinen Pianoübungen aus der Küche immer wieder ein unnachgiebiges „Falsch, nochmal!“ zurief. Seiner Begeisterung für die Musik tat die strenge Ausbildung keinen Abbruch. „Ich war vielleicht 16, 17 Jahre alt, als mein Vater mich ins kalte Wasser warf“, erinnert sich Ernst Bäumer. Zum ersten Mal sollte er eine Trauung an der Orgel begleiten – nicht ahnend, dass viele, viele weitere folgen würden.

Bäumer studierte am Konservatorium, wurde mit 18 Jahren nebenamtlicher, später hauptamtlicher Organist. Zum Jahresbeginn 1993 wechselte er schließlich als Organist und Küster zu St. Peter und Paul in Oesede. Drei Jahre später kam zwei Wochen vor Heilig Abend der damalige Pfarrer Theodor Schulte-Südhoff zu ihm: „Sie wollten doch immer schon einen Chor gründen“, erinnerte er seinen Organisten. Der nahm die Herausforderung an und stellte innerhalb von 14 Tagen ein kleines Ensemble aus sechs Sängern auf die Beine, das schon zu Weihnachten erstmals die Gottesdienste bereicherte.

Orgel und Waldhorn

Schnell wuchs „der kleine Chor“, wie er genannt wurde, zu stattlichen 25 Sängern an, die inzwischen gemeinsam mit dem damals bereits aktiven Gemischten Chor Oesede die Chorgemeinschaft Peter und Paul bilden. Und die lässt es sich nicht nehmen, klangvoll zum Festhochamt aus Anlass des Doppeljubiläums beizutragen: Die Gottesdienstbesucher dürfen sich unter anderem auf das „Halleluja“ aus Händels „Messias“ freuen, aber auch auf ein „Laudate Dominum“ aus der Feder von Ernst Bäumers Onkel Willy Bäumer.

Der Jubilar selbst lässt die Orgel unter anderem in zwei Duetten mit dem jungen Waldhornisten Lennard Reis erklingen. Ohnehin ist für Ernst Bäumer der Reiz vor allem der liturgischen Orgelmusik ungebrochen. Zwar ist er eigentlich seit vier Jahren im Ruhestand. Doch er greift nach wie vor regelmäßig in die Tasten und zu den Registern. Zu den absoluten Höhepunkten des Jahres gehört für ihn dabei der Einzug der meist über 1000 Pilger zum Abschluss der Telgter Wallfahrt. „Ich spiele immer noch gerne und mit Leidenschaft“, verrät er. „Ganz aufhören? Das könnte ich gar nicht.“