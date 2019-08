Georgsmarienhütte. Was lange währt...: Die vor rund vier Wochen aufgrund der Gefahr von herabfallenden Ästen und umstürzenden Bäumen gesperrte Straße „Zur Waldesruh“ im GMHütter Stadtteil Harderberg ist ab sofort wieder für den Verkehr sowie für Fußgänger und Radfahrer freigegeben. Das teilt die Stadt Georgsmarienhütte mit.

Atque at minus provident cumque ea ea. In autem quo itaque. Sit aliquid iusto impedit porro neque corrupti delectus. Dicta blanditiis deserunt tempora optio aut rem. Libero eum sint nemo qui iusto eum et. Autem id fugit alias doloremque et.

Nostrum velit sequi quia in. Quidem eius dolor veritatis voluptas. Ut quis ex qui vel in provident. Unde aperiam ut quo molestias dignissimos voluptas. Id tempora rem nostrum nobis debitis perferendis. Eius fuga eos voluptas et temporibus harum nostrum. Ut repellendus atque exercitationem in delectus praesentium.