Hütte Rockt Festival 13 der Freitag. Gute Stimmung auch auf dem Campingplatz. Foto: André Havergo

Georgsmarienhütte. In Georgsmarienhütte läuft das Musikfestival "Hütte rockt". Zum 13. Mal treten am Freitag, 9. August, und am Samstag, 10. August, Bands auf dem Gelände am Harderberg auf. Hier die schönsten Fotos vom Freitag!