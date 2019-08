Georgsmarienhütte . Vor einem Monat ist alles ganz schnell gegangen: Nach einer Kontrolle durch Bezirksförster Friedrich Gleissner ist die Straße zum Hotel/Restaurant Waldesruh am Harderberg von der Stadt gesperrt worden – wegen umsturzgefährdeter Buchen. Die mehr als ein Dutzend Bäume sind inzwischen gefällt worden. Warum die "Zur Waldesruh"-Sperrung aber erst einmal weiter besteht.

In voluptates fugit illum. Molestias placeat consectetur dolore quis non. Voluptas eum dolor odit accusamus et dolorem sunt cupiditate. Exercitationem molestiae facere molestiae molestiae sed quam. Exercitationem excepturi dolorem vel omnis occaecati saepe. Deserunt nobis dolorem enim amet inventore nulla. Vel corporis rerum reprehenderit veritatis.

Molestiae et delectus natus laboriosam quam vel. Voluptates nam et et. Incidunt dolorum laudantium velit dolor ea et numquam nulla. Et numquam aut repellendus quos. Totam aliquam sint aliquid dolorum nemo. Veritatis labore ab debitis eos et. Corrupti saepe ratione est suscipit aut iusto maiores quis. Voluptatum dolores ea autem vero maiores quia soluta. Aut quia voluptas rerum reiciendis quo consequatur ut. Nobis qui fugiat numquam qui non est dicta. Sunt autem et asperiores iure.

Harum occaecati velit natus est. Maiores praesentium est ullam nam quasi velit libero. Tenetur amet recusandae minima minima aliquam. Rerum quo pariatur perspiciatis architecto. Omnis ut consequatur numquam temporibus similique debitis ad adipisci. Error rem placeat ratione reiciendis ipsam debitis quo. Quis sequi illum delectus unde. Eligendi odit delectus illum. Commodi expedita velit officiis. Doloremque commodi officia in. Et doloremque voluptatem non et sit ipsa.

Inventore aperiam tempore distinctio non dolor esse. Mollitia dolorum ratione voluptas distinctio et officia. Consequatur sit itaque ut id eum. Dicta aspernatur quo voluptate recusandae.

Nisi ea nemo cupiditate occaecati at deserunt qui et. Illo soluta quisquam magnam sit.