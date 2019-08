Georgsmarienhütte. Die am Wochenende vorgesehene Beachvolleyball-Turnier-Premiere im GMHütter Panoramabad muss kurzfristig aus organisatorischen Gründen auf den den neuen Termin am Samstag, 24. August, verlegt werden.

Wie das Panoramabad mitteilt, wird es in zwei Wochen einen neuen Anlauf geben. "Profis", Freizeitspieler oder Beachvolleyball-Fans, die kurzfristig noch teilnehmen möchten, können sich per E-Mail an: beach@agentur-allesbestens.de für das Turnier anmelden. Ein Team besteht aus fünf Spielern, von denen mindestens zwei weiblich Aktive sein müssen, sowie weiteren Wechselspielern und -Spielerinnen.

In den Vorrunden wird nach dem "Best of three"-Modus gespielt. Das Team, das zwei Sätze für sich entscheidet, gewinnt. Gespielt wird jeweils bis 15. Teilnehmen können Vereins- und Freizeitspieler ohne Altersbegrenzung. Die Teilnehmergebühr beträgt 50 Euro pro Team (inklusive Bad-Eintritt). Zu gewinnen gibt es unter anderem Wertgutscheine für das Panoramabad sowie weitere von Sponsoren gestiftete Sachpreise.