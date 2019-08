Georgsmarienhütte . Mit dem Abendmusical "Der kleine Horrorladen" startet die Waldbühne Kloster Oesede am Freitagabend ab 19.30 Uhr nach der traditionellen dreiwöchigen Ferienpause in den zwei Saisonteil. Das Publikumsinteresse an den insgesamt noch elf Aufführungsterminen des Abendstücks ist groß.

Für Freitagabend sind schon mehr als 900 Karten weg, und für die Vorstellung am Samstag um 19.30 Uhr verzeichnet das GMHütter Amateurensemble schon mehr als 700 Buchungen. Der stellvertretende Spielleiter Thorsten Hülsmann: "Insgesamt liegen wir damit inzwischen bei rund 8800 verkauften Tickets für den kleinen Horrorladen, sodass wir am Ende bei mehr als 12.000 Besuchern landen müssten, wenn das Wetter bis zum Saisonende am Sonntag, 8. September, weiter mitspielt."

Sonntag folgt dann Madagascar

Damit zeichnet sich ein Top-Ergebnis für die GMHütter Inszenierung des auf dem gleichnamigen Filmerfolg von Roger Cormann basierenden Erfolgsmusicals ab. Im Mittelpunkt der Blumenladen von Mister Mushnik und steht eine geheimnisvolle, sprechende Pflanze, die Hunger nach Menschenfleisch hat. Hier spielt der Angestellte Seymour, der sich in Audrey verliebt hat, eine besondere Rolle, da er das geheimnisvolle, die Kunden magisch anziehende Gewächs einsetzt, um Audreys Freund verschwinden zu lassen. Aber damit ist der Hunger der Pflanze aber natürlich noch nicht gestillt.

Ein schräger Off-Broadway-Spaß, bei dem natürlich auch die Songs eine besondere Rolle spielten. Dies machen auch die Namen der drei Sängerinnen der Rahmenhandlung deutlich, die auf drei besonders erfolgreiche Sixties-Girlgroups Bezug nahmen: The Chiffons, The Crystals und The Ronettes.

Am kommenden Sonntag, 11. August, um 16 Uhr steht dann das auf dem gleichnamigen Animations-Hit basierenden Familienstück "Madagascar", das vor allem das mit fetzigen Ohrwürmern wie "I like to move it" für Dschungelparty-Stimmung beim Publikum sorgt, auf dem Spielplan. Bereits am Dienstag kommender Woche geht es auf der Waldbühne weiter: Dann folgt die nächste Vorstellung von "Der kleine Horrorladen", der auch am Freitag und Samstag der nächsten Woche jeweils um 19.30 Uhr gespielt wird.