Georgsmarienhütte/Osnabrück . Die 29-Jährige, die am vergangenen Donnerstag von ihrem 35-jährigen Ehemann in Georgsmarienhütte lebensgefährlich verletzt wurde, ist außer Lebensgefahr. Zu den Hintergründen der Tat halten sich Polizei und Staatsanwalt bedeckt.

Am Freitag wurde der Ehemann einem Haftrichter vorgeführt, nun sitzt er in Untersuchungshaft. Die Ermittlungen dauern noch an. Wie es der 29-Jährigen geht, ob sie noch im Krankenhaus liegt oder wo sie sich sonst aufhält – zu all dem wollte sich die Polizei nicht äußern. "Zum Schutze des Opfers", so eine Sprecherin. Auch die Staatsanwaltschaft hält sich bedeckt und verweist auf die Polizei. Bis es zur Anklageschrift komme, könne es allerdings noch ein paar Wochen dauern, hieß es.