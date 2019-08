Georgsmarienhütte. Die Malteser werden nach den Sommerferien auch in Georgsmarienhütte ihren „Mobilen Einkaufswagen“ - einen kostenlosen Einkaufsfahrdienst für nicht mehr mobile Senioren - starten. Das steht nach einem erfolgreichen Informationsabend fest. Weitere Ehrenamtliche sind willkommen.

Elf Bürger waren dem ersten Presseaufruf gefolgt und am 22. Mai in das Malteser-Haus im alten Bahnhof Oesede gekommen, um sich über die Aufgaben als ehrenamtliche Fahrer und Begleitpersonen zu informieren. Diese wurden von Diözesanreferentin Stephanie Tewes-Ahrnsen vorgestellt.



Die Initiatoren des Projekts, Norbert Wemhoff, früherer Stadtbeauftragter der Malteser Georgsmarienhütte, und Christiane Schneider vom Seniorenbeirat 60+, freuten sich über die gute Resonanz. Sie sehen das geplante Angebot als wichtigen Baustein im sozialen Netzwerk der Stadt. Die Hilfsorganisation hat diesen Dienst bundesweit bereits an über 50 Standorten etabliert, seit 2014 mit allein 28 Touren im Bistum Osnabrück.

Annette Nauber vom Seniorenbeirat wurde als Koordinatorin des Dienstes gewonnen. „Die Ehrenamtlichen haben im Juni bereits an einem abgestimmten Erste-Hilfe-Training teilgenommen und werden am 8. August auf das Fahrzeug eingewiesen“, beschreibt sie die nächsten Schritte. Die erste Fahrt zu einem lokalen Supermarkt mit Café ist für den 15. August und danach 14-täglich immer donnerstags ab 14.30 Uhr geplant. Die Rückkehr erfolgt gegen 17 Uhr.

Die Ehrenamtlichen sind über die Malteser versichert. Sie holen die Fahrgäste von zu Hause ab, helfen beim Ein- und Aussteigen, reichen Waren an und tragen die Taschen bis in die Wohnung. Weitere Ehrenamtliche sind willkommen und ebenfalls zum Einweisungstermin am 8. August eingeladen.

Interessierte Fahrgäste können sich ab sofort für den 15. August anmelden, für die weiteren Touren jeweils bis zum Vortag, also mittwochs bis 12:00 Uhr, unter der Bereitschaftsnummer 0151/65260375.