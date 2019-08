Georgsmarienhütte. Zum 13. Mal findet am Freitag, 9. August, und am Samstag, 10. August, das Festival "Hütte rockt" auf dem Harderberg statt. Gemäß des Festival-Namens sind einige wilde Bands dabei, aber auch die leichte Muse ist mit im Programm.

Wie in jedem Jahr gibt es eine Mischung aus regionalen und überregional bekannten Bands. Bei Mr. Hurley & Die Pulveraffen und Hi! Spencer vermischen sich diese Begrifflichkeiten seit einiger Zeit. Beide Gruppen stammen aus dem Osnabrücker Raum, touren seit einiger Zeit durch ganz Deutschland und steigern ihren Bekanntheitsgrad nach und nach.

Aber auch gestandene Rocker wie Skindred oder Muff Potter kommen auf den Harderberg. Sie wechseln sich ab mit den Pop-Rockern von Wingenfelder oder Josh, der mit „Cordula Grün“ den Hit des vergangenen Sommers geschrieben hat. Die unverwüstlichen Monsters of Liedermaching sind ebenfalls wieder mit von der Partie. Zum ersten Mal ist dagegen die Symphonic-Metal-Band Beyond the Black dabei, die am vergangenen Wochenende auch in Wacken gespielt hat.

Eine Premiere erlebt bei Hütte rockt auch der VIP-Bereich. Für 99 Euro gibt es Zugang zu Freigetränken und leckerem Essen: Am Freitag wird ein spanisches Buffet mit Tapas und am Samstag ein italienisches Buffet aufgetischt.

Hütte rockt, Gelände Harderberg, GMHütte, Fr., 9. 8., und Sa., 10. 8., Eintritt: 32/52 Euro. Karten erhältlich unter www.deinticket.de.

Wir verlosen 1 x 2 VIP-Tickets. Senden Sie bis zum 8. August eine SMS mit der Kennung mobil win huetterockt an die Kurzwahlnummer 52020 oder rufen Sie unter 0137/808400387 an (Stichwort Hütte rockt).

Spielregeln: Teilnahme per SMS oder Telefon. Gebühr pro SMS 49 Cent, Anruf aus dem deutschen Festnetz 50 Cent. Bitte hinterlassen Sie bei einem Anruf Ihren Namen, Ihre Adresse, Ihre Telefonnummer und das Stichwort des Gewinnspiels. Die Gewinner werden benachrichtigt. Mitarbeiter der NOZ MEDIEN und deren Angehörige dürfen nicht teilnehmen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.