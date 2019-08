Georgsmarienhütte . "Kennt die CDU-Fraktion ihre eigenen Entscheidungen in den Ausschüssen der Stadt nicht mehr", fragt sich die SPD-Fraktionsvorsitzende Annette Jantos nach einer diese Woche erfolgten Pressemitteilung des GMHütter CDU-Vorsitzenden Christoph Ruthemeyer. Der hatte die anderen Ratsfraktionen wegen deren Standpunkt zum Projekt Rottenkamp in Holzhausen kritisiert.

In der Pressemitteilung wird von der CDU die schnelle Umsetzung der drei von der Stadt derzeit angedachten Baugebiete verlangt. Der Vorwurf in Richtung SPD/FDP-Gruppe sowie Grüne und Linke zielt darauf ab, dass diese insbesondere die Pläne für ein Baugebiet Rottenkamp in Holzhausen nicht mittragen würden.

Jantos: Preisvorstellungen von allen Fraktionen zurückgewiesen

Jantos erinnert in ihrer Stellungnahme deshalb noch einmal an die einstimmig getroffenen Entscheidungen der maßgeblichen Ausschüsse zum Rottenkamp. "Die Preisvorstellungen der Holzhauser Eigentümer sind von allen Fraktionen zurückgewiesen worden, damit die Stadt hier Einfluss auf die künftigen Grundstückspreise nehmen kann", stellt die SPD-Fraktionsvorsitzende klar.

Baugrundstücke sollten nach Ansicht der Ratsmitglieder auch künftig bezahlbar bleiben und nicht durch einzelne Baugebiete noch weiter in die Höhe getrieben werden. Deshalb habe es auch das deutliche Signal an die Eigentümer gegeben, dass der direkt an der Stadtgrenze zu Osnabrück gelegene Bereich weiter entwickelt werden könne, sobald ein akzeptables Angebot bei der Stadt eingehe.

Derzeit handelt es sich hier um landwirtschaftliche Flächen, für deren Nutzung als Bauland zunächst der Einstieg in ein Bebauungsplan-Verfahren notwendig sei. Jantos: "Dabei ist zu prüfen, welche Entwicklungspotentiale tatsächlich vorhanden sind. Der von MBN entwickelte Plan ist ansprechend und sicherlich eine gute Grundlage, aber er muss aber im Rahmen eines Bebauungsplanverfahrens noch auf seine Machbarkeit überprüft werden." Insbesondere sei zu klären, welche Flächen letztlich der Bebauung zugeführt werden könnten, denn es seien hier zum Beispiel Aspekte wie Oberflächenentwässerung, Lärm und Denkmalschutz zu beachten.

Jantos weist noch einmal darauf hin, dass derzeit alles daran hänge, ob die Eigentümer das Kaufpreis-Angebot der Stadt akzeptieren. Dann sei auch eine Weiterentwicklung dieses Baugebietes möglich. "So ist der von den Parteien des Rates einvernehmlich beschlossene Sachstand. Die CDU muss sich deshalb angesichts der letzten Äußerungen fragen lassen, ob sie sich der von ihren Vertretern mitgetragenen Beschlüsse nicht mehr bewusst sei, oder sie damit schon den Wahlkampf für die Kommunalwahlen im Herbst 2021 einläuten will", so die SPD-Fraktionsvorsitzende abschließend.