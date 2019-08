Georgsmarienhütte. Beim nächsten Kasinoparkfest, das 2021 stattfindet, wollen Stadt und Gastro-Partner "Next Choice", der vor zwei Wochen erstmals für die Bewirtung der Veranstaltung zuständig gewesen ist, grundsätzlich ihre Zusammenarbeit fortsetzen. Es soll in zwei Jahren aber Verbesserungen gegenüber der diesjährigen Fest-Auflage geben.

Das Ergebnis des Bilanzgesprächs, zu dem sich die Veranstaltungspartner Anfang der Woche im Rathaus getroffen haben: Beide Seiten sind grundsätzlich mit der Neuausrichtung und dem Ablauf der dreitägigen Veranstaltung zufrieden gewesen. Katharina Hummert vom Kulturbüro der Stadt, die gemeinsam mit Kollegin Astrid Kämmer die Kasinoparkfest-Regie von Johannes Börger übernommen hat, der im Sommer in Rente gegangen ist: "Bei einem neuen Konzept gibt es nach dem ersten Mal immer etwas zu verbessern. Aber die Richtung stimmt."

Hummert: Die Richtung stimmt

Allen Beteiligten sei klar, dass die Messlatte sehr hoch gelegen habe, da es beim letzten Kasinoparkfest 2016 eine Zusammenarbeit mit der Georgsmarienhütte GmbH anlässlich "160 Jahre Stahlwerk" gegeben habe. Hummert: "Dadurch waren vor drei Jahren natürlich die finanziellen Spielräume beim Programm größer."

Diesmal habe das Budget sich wieder im normalen Stadtfest-Rahmen bewegt, und ein nicht unwesentlicher Teil der Summe sei nötig gewesen, um die notwendige Infrastruktur auf dem Gelände herzustellen. Hummert: "Wir haben zum Beispiel auch im Vorfeld überlegt, mit einer Seebühne zu arbeiten, aber das ist mit dem Etat nicht zu machen."

Am Montag ist beim Treffen mit Next Choice vereinbart worden, die in diesem Jahr begonnene Kooperation in zwei Jahren nach Möglichkeit fortzusetzen. Astrid Kämmer: "Das nach dem Rückzug der lokalen Wirte AG stärker auf Street Food ausgerichtete Gastro-Angebot ist insgesamt gut angenommen worden."

Kritik habe es aber daran gegeben, dass zum Teil an den Ständen zu wenig preiswerte Gerichte zur Auswahl gestanden hätten. Hier ist jetzt eine Überlegung, neben dem Standard-Angebot beim nächsten Mal auch günstiger "Basic"-Varianten vorzusehen.

Ein positives Echo hat aus Stadt-Sicht die Neuausrichtung des Musikprogramms gefunden. "Es ist gut angekommen, dass an den beiden Abenden keine typischen Top-40-Bands auf der Bühne gestanden haben, sondern unterschiedliche Sound-Schwerpunkte gesetzt wurden", lautet das Fazit des Kulturbüro-Teams.

Anzeige Anzeige

Leider habe aber der zwischenzeitliche Regenguss am späten Samstagnachmittag zur Folge gehabt, dass die Publikumsresonanz etwas gelitten habe. Astrid Kämmer: "Dies ist aber leider das Risiko jeder Open-Air-Veranstaltung." Dafür sei das Familien-Angebot am Sonntag super gelaufen.

Spätestens in rund einem Jahr ist das nächste Treffen zum Kasinoparkfest geplant, um dann erste Programmideen für 2021 zu entwickeln.