Georgsmarienhütte. Am Donnerstagvormittag musste die Freiwillige Feuerwehr Oesede zu einem Einsatz ins Georgsmarienhütter Rathaus ausrücken. Im ersten Obergeschoss qualmte es aus einer Küche.

Wie die Stadt mitteilt, schlug die Brandmeldeanlage im Rathaus gegen 9.20 Uhr an, das Gebäude wurde daraufhin evakuiert. Die Freiwillige Feuerwehr rückte mit drei Fahrzeugen und 19 Einsatzkräften an, konnte das Rathaus nach kurzer Kontrolle und einer Belüftung der betroffenen Etage gegen 9.50 Uhr wieder freigeben. Anschließend durften die Verwaltungsmitarbeiter an ihre Arbeitsplätze zurückkehren.

Grund für die Rauchentwicklung war eine Schüssel mit Essen, die in einer Mikrowelle zu qualmen anfing. Verletzt wurde nach Angaben der Stadtverwaltung niemand, auch Sachschäden sind nicht entstanden.