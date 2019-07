Der Gemischte Chor Harderberg gibt Ende August ein Konzert in Hagen. Foto: Gemischter Chor

Georgsmarienhütte/ Hagen . „Have a nice day“ – „Einen guten Tag haben!“ verspricht der Gemischte Chor Harderberg den Gästen des Sommerkonzertes am 31. August 2019 um 19.30 Uhr in der Ehemaligen Kirche in Hagen. Der Vorverkauf für „Have a nice day“ hat begonnen.