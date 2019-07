Kommt am 4. September zu einer Lesung ins Georgsmarienhütter Rathaus: Die Autorin des Buches „Kriegsenkel: Die Erben der vergessenen Generation“, Sabine Bode. Foto: Bode

Georgsmarienhütte. Die Generation der Kriegskinder wurde schon vielfach in der Literatur aufgegriffen und beschrieben. Doch was ist eigentlich mit der Generation der Kriegsenkel? Eine Frage, mit der sich die freiberufliche Journalisten Sabine Bode in ihrem Buch „Kriegsenkel: Die Erben der vergessenen Generation“ beschäftigt. Am Mittwoch, 4. September, kommt Bode im Rahmen einer Lesung ins Georgsmarienhütter Rathaus. Karten sind ab sofort im Vorverkauf erhältlich.