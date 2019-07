Einblicke in das GMHütter Stahlwerk und sein Betriebsarztzentrum CC-Editor öffnen

Im Rahmen einer Radtour besuchte die Klinik für Orthopädie und Unfallchirurgie das Stahlwerk in Georgsmarienhütte. Foto: Niels-Stensen-Kliniken

Georgsmarienhütte. Unter dem Motto „Medizin trifft Industrie“ hat die Klinik für Orthopädie und Unfallchirurgie am Franziskus-Hospital Harderberg das Stahlwerk Georgsmarienhütte besichtigt. Mit dem Fahrrad starteten die Mitarbeiter am Krankenhaus Haderberg Richtung Malbergen und danach Richtung Georgsmarienhütte an das sogenannte Tor III.