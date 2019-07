Georgsmarienhütte . Vor 44 Jahren hat bei der ersten Jugendbegegnung zwischen Ramat Hasharon und GMHütte wohl niemand gedacht, dass sich eine so enge Verbindung zwischen beiden Städten entwickeln würde. Noch bis Mitte kommender Woche befindet sich wieder eine rund 20-köpfige israelische Jugendgruppe im Rahmen des jährlichen Austausches in der Hüttenstadt.

Besser ist die Herzlichkeit und Verbundenheit zwischen den Teilnehmern des Jugendaustausches kaum in Worte zu fassen: "Ich bin jetzt zum dritten Mal im Rahmen des Jugendaustausches in Georgsmarienhütte und fühle mich schon wie zu Hause, wenn wir hier ankomme", brachte die israelische Delegationsleiterin Amy Hasson am Montag beim Empfang im Rathaus zum Ausdruck, wie groß für alle Teilnehmer die Freude ist, in der Hüttenstadt zu Gast zu sein.

Kissen und T-Shirts als Geschenke

Erstmals begrüßte Bürgermeisterin Dagmar Bahlo, die 2012 mit einer Ratsdelegation bereits einmal in Ramat Hasharon gewesen ist, die Israelis, die am Sonntagabend via Amsterdam am Zielort eingetroffen waren: "Ich hoffe, ihr seid wohlbehalten angekommen. Bei uns gibt es weniger Klimaanlagen, als es ihr von eurer Heimatstadt her gewohnt seid, und auch Regen dürfte für euch um diese Jahreszeit eher ungewöhnlich sein", machte zu den wettermäßigen Unterschieden deutlich und erläuterte, was GMHütte als Wirtschaftsstandort auszeichnet.

Als Geschenk für die Gäste gab es für jede Teilnehmerin und jeden Teilnehmer ein Kissen mit einem Aufdruck zur Städtepartnerschaft. Auch die Israelis hatten sich wieder etwas Besonderes zum Besuch einfallen lassen: Sie überreichten den Gastgebern jeweils ein T-Shirt mit "Yeah - we're twins" als Aufdruck – "wir sind Zwillinge".

Die israelische Delegationsleitern überbrachte bei der Gelegenheit auch an Einladung von Ramat Hasharons Bürgermeister Avi Gruber an Dagmar Bahlo. Die versprach: "Ich werde versuchen, im kommenden Jahr nach Israel zu kommen."

Bis Mitte kommender, wenn am 8. August der Rückflug nach Tel Aviv ansteht, erwartet die 14- bis 15-jährigen Gäste ein umfangreiches Programm mit Fahrten nach Münster, zur Gedenkstätte Bergen-Belsen oder auf eine Nordsee-Insel. Traditioneller Abschluss der Jugendbegegnung ist wieder ein gemeinsamer dreitägiger Berlin-Besuch.