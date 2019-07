Alles bisher im Zeitplan: Bei den Sanierungsarbeiten an den Schulen gibt es keine Verzögerungen. Unser Bild zeigt ZGM-Leiter Anton Hornstein (rechts) und Stellvertreter Lutz Dunkhorst, die sich hier einen Überblick über die Fortschritte bei den Arbeiten an der Unterhangdecke im Verwaltungstrakt der Realschule Georgsmarienhütte verschaffen. Foto: Stadt GMHütte/Otten

Georgsmarienhütte. Die sechs Ferienwochen sind in Schulen und Sporthallen wieder die Zeit, in der schon länger geplante Sanierungsarbeiten durchgeführt werden. In GMHütte werden diesmal in der Realschule, Regenbogenschule, der Freiherr-vom-Stein-Schule sowie der Grundschule Harderberg die Schwerpunkte gesetzt.