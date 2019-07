Georgsmarienhütte. Mit viel Spaß feierten die Schützen in Kloster Oesede ihr großes Fest auch in diesem Jahr mit prächtigen Pferdekutschen.

Schon von weitem hörte man die Schützen kommen und gekonnt nahmen sie am Sonntagnachmittag auf dem Marktplatz in Kloster Oesede Aufstellung vor ihrem Präsidenten Georg Daudt. Dazu kam auch das noch amtierende Königspaar Katja Beermann und Thorsten Richter mit ihrem Hofstaat zusammen mit dem Kinderkönigsthron standesgemäß vom Hof Richter zum Marktplatz in fünf prächtigen Pferdekutschen.

Für Daudt ein stolzer Moment "im schönsten Ortsteil von Georgsmarienhütte". Und da auch Bürgermeisterin Dagmar Bahlo gekommen war, fügte er noch hinzu, dass Kloster Oesede noch schöner wäre, wenn das Problem Mühlenteich gelöst sei. Bahlo erwiderte vor den Schützen und den leider nicht so zahlreich erschienenen Zuschauern, dass sie bereits den Mühlenteich auf ihrer Aufgabenliste habe und sie nichts unversucht lassen würde, das Problem zu lösen. Dabei sprach sie auch gleich den ebenfalls anwesenden Landtagsabgeordneten Martin Bäumer an, ob das Land nicht auch eine Teil beitragen wolle.

(Weiterlesen: Mühlenteich droht trotz Entschlammungsmittel erneut zu kippen)

Bevor der Festumzug beginnen konnte, galt es, einige Jubilare zu ehren. Für 55 Jahre Schützenmitgliedschaft wurden Wilhelm Ziemer und Wilfried Gerding geehrt. Auf 50 Jahre Mitgliedschaft im Schützenverein zurückblicken können Heinz Schröder, Dieter Weber und Helmut Winter. Für 40 Jahre gab es Glückwünsche für Frank Früsmer und für 25 Jahre für Christine Haßlöwer, Otto Werner, Heinz Poggemann und Stephan Drop. Die Verdienstnadel des Westfälischen Schützenbundes für besonderes Engagement erhielten Mathias Beermann, Hubertus Fuest, Michael Weber, Marc Haßlöwer und Christine Pleister. Ein Geschenk statt Nadel erhielten Alfons Weber und H.U. Ahlemeyer.

Dann bestiegen die kleinen und großen Majestäten zusammen mit dem Hofstaat die Kutschen und der Festumzug konnte beginnen. Alle Kinder, die am Straßenrand standen, erhielten wie beim Kölner Karneval eine Bonbondusche aus den Kutschen heraus.

Der Umzug war einer der vielen Höhepunkte des Kloster Oeseder Schützenfestes. Bereits am Samstag stand das traditionelle Adlerschießen auf dem Programm. Proklamiert werden die neuen Majestäten am Montag gegen 18.30 Uhr.

