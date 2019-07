Georgsmarienhütte. Vom 1. bis 4. August verwandelt sich die sonst als Parkplatz genutzte Fläche „Potthoffs Feld“ im Oeseder Zentrum wieder in ein großes Open-Air-Kino. Für alle vier Filme an den vier Vorführungsabenden sind noch Restkarten erhältlich.

Trotzdem: Die Nachfrage sei auch bei der fünften Auflage des etwas anderen Kinoerlebnisses ungebrochen, wie Olaf Bick vom Stadtmarketingverein Georgsmarienhütte berichtet, der die Veranstaltung gemeinsam mit dem städtischen Kulturbüro seit der Premiere im Jahr 2015 betreut: „Insbesondere die beiden Abende am Donnerstag und Freitag mit den Filmen „Bohemian Rhapsody“ und „Avengers: Endgame“ sind schon so gut wie ausverkauft.“ Rund 30 Karten sind noch für den Film über den musikalischen Aufstieg der Band Queen am Donnerstag, 1. August, erhältlich. „Am Freitag sind aktuell nur noch rund 10 freie Plätze vorhanden“, so Bick. Kein Wunder, denn auch an den regulären Kinokassen ist der Streifen rund um die Marvel Actionhelden ein echter Blockbuster und ist erst kürzlich zum kommerziell erfolgreichsten Kinofilm aller Zeiten gekürt worden.

Here we go again ...



Aber auch die anderen Filme im diesjährigen Kinoprogramm können sich sehen lassen. Mit dem musikalischen Filmhit „Mamma Mia! – Here we go again“ geht es am Samstag nahtlos weiter. Der zweite Teil des erfolgreichen Musicalfilms mit vielen ABBA-Hits dürfte bei allen Kinofans für einen stimmungsvollen Abend sorgen. Den Abschluss der vier Filme bildet am Sonntag die biografische Erzählung über die Kinderjahre von Hape Kerkeling. Zahlreiche Fernsehshows, verrückte Parodien und natürlich die berühmte Kunstfigur Horst Schlämmer. Der Film „Der Junge muss an die frische Luft“ zeigt, wie aus einem kleinen Jungen einer der größten Entertainer Deutschlands wurde.

20 mal 10 Meter große aufblasbare Leinwand

Damit all die Filme in bester Qualität und mit optimalen Sound über das Autoradio rüberkommen, ist auch in diesem Jahr die Firma „Moviescreens“ aus Damme wieder mit an Bord, die neben der Produktionstechnik auch die 20 mal 10 Meter große aufblasbare Leinwand mitbringen. Insgesamt können rund 180 Fahrzeuge zu jeder Vorstellung auf der Parkplatz-Fläche „Potthoffs Feld“ abgestellt werden. An den beiden Wochentagen steht der Parkplatz bis 17 Uhr normal zur Verfügung.

Danach beginnen jeweils die Aufbauarbeiten für das Autokino. Am Samstag und Sonntag wird der Parkplatz-Bereich ausschließlich für das Open-Air-Kino reserviert sein. Einlass ist in diesem Jahr ab 20 Uhr. Um auf der Leinwand auch etwas erkennen zu können, muss es natürlich dunkel sein. Deshalb starten die Filme mit Beginn der Dämmerung gegen 22.15 Uhr.

Hier gibt es die Karten

Wer noch Karten für das Georgsmarienhütter Autokino haben möchte, findet alle nötigen Hinweise dazu online unter www.autokino-gmhuette.de. Ein Auto mit zwei Personen kostet 20 Euro, jede weitere Person 5 Euro – alle Preise zzgl. 10 Prozent Vorverkaufsgebühr. Weitere Informationen gibt es zudem auf der Facebookseite des Autokinos sowie beim Geschäftsführer des Stadtmarketingvereins, Olaf Bick, unter 05401/ 850 – 126.