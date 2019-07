Georgsmarienhütte . Die bisherigen Juli-Wochen waren wettermäßig zwar zum Teil recht kühl, aber die Freibäder in der Region sind mit dem bisherigen Saisonverlauf aufgrund der Juni-Zahlen weitgehend zufrieden. Sie liegen insgesamt zur Hälfte der Ferien sogar zum Teil auf Vorjahreskurs.

Die Hitzewelle zum Wochenende kommt aus Sicht der Freibad-Betreiber zum richtigen Zeitpunkt: In dieser Woche sind die ersten drei Sommerferienwochen rum, und die Zwischenbilanz zur Ferienhälfte ist eher enttäuschend. Panoramabad-Sprecherin Nicole Bartke: "Wir haben seit Anfang Juli bisher nur 2200 Besucher gezählt. Da wird es schwierig, auf die rund 33.630 kleinen und großen Gäste zu kommen, die wir im vergangenen Traumsommer in der Ferienzeit gezählt haben."

Top-Zahlen am letzten Juni-Wochenende

Doch der bisherige Saisonverlauf ist besser, als es die durchschnittlichen Juli-Temperaturen vermuten lassen. Rund 17.000 Besucher sind bisher seit dem Start im Freibadbereich Mitte Mai gezählt worden. Da wird es am Ende wahrscheinlich nicht ein Super-Ergebnis wie 2018 geben, als die Kasse bis Anfang September rund 44.700 Nutzer ausgewiesen hat. Aber es deutet alles auf eine mehr als zufriedenstellende Resonanz hin. Nicole Bartke: "Wir hoffen jetzt auf eine starke zweite Ferienhälfte und Temperaturen im Bereich der 28-Grad-Marke im August."

Im Hinblick auf den besucherstärksten Tag liegt die Bestmarke mit 2351 Gästen, die am letzten Sonntag im Juni gezählt wurden, auch schon über dem Vorjahreswert: Da waren Anfang August 2177 Zahlende das Maß der Dinge. Aufgrund der heißen Witterung öffnet das Freibad am kommenden Freitag bereits um sechs Uhr. Samstag und Sonntag bleibt es bei acht Uhr. Badleiter Thomas Kaulingfrecks. „Abends ist wie immer regulär bis 20 Uhr geöffnet“.

Waldbad: So gut wie letzten acht Jahre nicht mehr

Auch im Alt-GMHütter Waldbad sind die Verantwortlichen bisher zufrieden. Lars Schneider, Vorsitzender der DLRG, unter deren Regie das Naturbad seit Mitte der 90er läuft: "Für uns ist die Ferienzeit nicht so entscheidend, da zu unseren Hauptnutzern viele Berufstätige zählen, die abends nach der Arbeit noch schwimmen wollen."

Am Dienstag haben bei Temperaturen von mehr als 30 Grad rund 410 Zahlende Abkühlung im idyllisch gelegenen Waldbad gesucht – darunter knapp 50 Kinder im Alter von unter neun Jahren, die in Begleitung von Aufsichtspersonen freien Eintritt haben. Aus DLRG-Sicht "ein Bombentag", aber kein Rekordwert.

Der liegt in dieser Saison bisher bei 840 Gästen, die Ende Juni gezählt wurden. DLRG-Vorsitzender Schneider: "Die Zwischenbilanz von um die 6000 Nutzern, bis wir insgesamt bisher haben, ist mehr als okay." Die Zahl sei, vom Superergebnis 2018 einmal abgesehen, so gut wie in den letzten acht Jahren nicht mehr.

Bad Iburg und Hagen öffnen länger

Bei von den Stadtwerken Lengerich unter dem Dach der "Bäder und Wasser GmbH" (BWG) betriebenen Freibädern in Hagen und Bad Iburg stimmen ebenfalls die Zwischenzahlen. BWG-Betriebsleiter Tilo Frömmel: "In Hagen liegen wir mit bisher 10.658 Gästen im Vergleich zum Vorjahreswert von knapp 12.000 Nutzern sehr gut, da die Saison 2018 mit am Ende insgesamt 24.249 verkauften Karten wegen des Top-Sommers herausragend war."

Als die drei Spitzentage weist die Statistik mit jeweils mehr als 1160 Zahlenden bislang das letzte Juni-Wochenende aus. Im vergangenen Jahr hat der Einzeltag-Rekord bei 1285 Gästen gelegen, die Anfang August am vorletzten Ferientag gezählt wurden.

In Bad Iburg gibt es im laufenden Jahr sogar aktuell mit 8461 Besuchern eine kleine Steigerung gegenüber dem Vergleichszeitpunkt im Vorjahr (8364). Auch beim Tageshöchstwert ist die Bestmarke aus 2018 geknackt: Da waren Anfang August 1315 kleine und große Schwimmer Jahresrekord, der jetzt am 30. Juni mit 1357 Eintritten bereits getoppt worden ist.

Aufgrund der heißen Witterung wird die Öffnungszeit in Hagen am Donnerstag und Freitag dieser Woche um eine Stunde bis 21 Uhr verlängert. Für Bad Iburg gilt diese Regelung zunächst für Donnerstag. Tilo Frömmel: "Wir schauen in beiden Bädern von Tag zu Tag, ob wir dies fortsetzen." Insgesamt ist die BWG optimistisch, in beiden Freibädern am Saisonende im Bereich der Superzahlen des Vorjahres zu landen.

Hasberger Naturbad mit Rekord-Juni

Diese Hoffnung hat auch der Vorstand des Hasberger Naturbad-Vereins. Denn nach einem durchwachsenen Saisonstart im Mai gab es Juni mit rund 9500 Besuchern einen neuen Monats-Topwert. Vorstandsmitglied Elke Viere: "Im Juli könnten wir uns jetzt wieder Werte im Bereich von 1000 Tagesgästen erreichen."